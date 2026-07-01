Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Τετάρτη 01 Ιουλίου, 2026 και ώρα 14:30, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία “Κάραβες”, της κοινότητας Σιας, της επαρχίας Λευκωσίας.

Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 15:10, αφού έκαψε έκταση 3 δεκαρίων με πεύκα και άγρια θαμνώδη βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 35 άτομα του Τμήματος Δασών με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 1 βυτιοφόρο όχημα και 2 προωθητές γης, καθώς επίσης 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και εθελοντές από την γύρω περιοχή με 3 γεωργικούς ελκυστήρες και 2 εκσκαφείς.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από άναμμα φούρνου σε οικία, για το ψήσιμο φαγητού. Ο παραβάτης παραδέχτηκε το αδίκημα πρόκλησης πυρκαγιάς και θα καταγγελθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.