Γύρω στις 21:15 χθες το βράδυ, σε δρόμο στο χωριό Ορούντας, επαρχία Λευκωσίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, 58χρονος ο οποίος κινείτο πεζός, χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 69χρονος.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τους 58χρονο και 69χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, για εξετάσεις.

Ο 69χρονος έλαβε αργότερα εξιτήριο, ενώ ο 58χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Περιστερώνας διερευνά.