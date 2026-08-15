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Στην επ΄ αυτοφώρω σύλληψη υπόπτου για διάρρηξη κατοικίας στη Λάρνακα, καθώς και στην εξιχνίαση τεσσάρων υποθέσεων διάρρηξης κατοικιών μετά τη σύλληψη υπόπτου στη Λευκωσία, προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας στις δύο επαρχίες, ενώ άλλος ένας ύποπτος για υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας στην επαρχία Λεμεσού.

Στη Λάρνακα, γύρω στις 12:45 χθες το μεσημέρι, λήφθηκε πληροφορία ότι, άγνωστος άντρας βρίσκεται παράνομα εντός οικίας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν τον 66χρονο εντός του σπιτιού και προχώρησαν στη σύλληψη του.

Εναντίον του 66χρονου διερευνάται και δεύτερη υπόθεση διάρρηξης της ίδιας οικίας, που καταγγέλθηκε στις 13 Αυγούστου. Σύμφωνα με την καταγγελία, από το σπίτι, το οποίο παραμένει ακατοίκητο, κλάπηκε μετά από διάρρηξη, περιουσία όπως μεταξύ άλλων, καρέκλες, έπιπλα, πολυέλαιοι, και καλώδια ηλεκτρισμού.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Στη Λευκωσία, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία για διάρρηξη κατοικίας και κλοπής, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, προχώρησαν στη σύλληψη 22χρονου, μετά τον εντοπισμό στην κατοχή του, της περιουσίας που είχε κλαπεί.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, η διάρρηξη διαπράχθηκε στις 13 Αυγούστου, με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού να καταγγέλλει γύρω στις 11.45π.μ χθες, την κλοπή ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, μίας ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών, και μίας τραπεζικής κάρτας του.

Από τις έρευνες που έγιναν από τα μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 22χρονου. Σε έρευνα που έγινε στην οικία του γύρω στις 12.30 το μεσημέρι χθες, τα μέλη του ΤΑΕ εντόπισαν δύο τραπεζικές κάρτες στο όνομα του παραπονούμενου, καθώς επίσης ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και μία κονσόλα παιχνιδιών, που πιστεύεται ότι πρόκειται για την κλοπιμαία περιουσία. Στην οικία του 22χρονου εντοπίστηκε και ένα ρολόι, που επίσης διερευνάται κατά πόσον πρόκειται για κλοπιμαία περιουσία.

Ανακρινόμενος από τα μέλη της Αστυνομίας, ο 22χρονος παραδέχθηκε και τη διάπραξη τριών διαρρήξεων, που διαπράχθηκαν σε άλλη κατοικία, στη Λευκωσία, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 02 και 12 Αυγούστου. Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, από την κατοικία κλάπηκαν χρήματα και ένα ρολόι, μάρκας κατασκευής ίδιας με το ρολόι που ανευρέθηκε στην οικία του 22χρονου υπόπτου.

Το Κλιμάκιο Διαρρήξεων, του ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Στη Λεμεσό, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 42χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης κατοικίας και κλοπής, που διαπράχθηκε στο χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Ιουλίου και 11 Αυγούστου.

Η διάρρηξη καταγγέλθηκε στην Αστυνομία στις 13 Αυγούστου, από τους ιδιοκτήτες τους σπιτιού. Σύμφωνα με την καταγγελία, από την οικία κλάπηκαν, χρυσαφικά και κοσμήματα, όπως δύο Σταυροί, μια βέρα και δακτυλίδια, σκουλαρίκια και βραχιόλια.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 42χρονου. Αυτός εντοπίστηκε και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, λίγο μετά τις 8.30 χθες το βράδυ, από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού.

Το Κλιμάκιο Διαρρήξεων, του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.