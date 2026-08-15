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Στη σύλληψη 21χρονου για υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία, προχώρησε η Αστυνομία, ενώ κατασχέθηκε χρηματικό ποσό ύψους €8.800.

Στη σύλληψη 21χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία στη Λευκωσία, για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3:40μ.μ. χθες, μέλη του Υποσταθμού Λήδρας, κατά την διάρκεια τροχονομικού ελέγχου στην οδό Αισχύλου, στη Λευκωσία, ανέκοψαν για έλεγχο μοτοποδήλατο που οδηγούσε 21χρονος.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 21χρονος οδηγούσε το μοτοποδήλατο χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, χωρίς να κατέχει άδεια οδήγησης, χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας και χωρίς άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο μοτοποδήλατο, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 40 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 21χρονου για αυτόφωρο αδίκημα.

Σε έρευνες που ακολούθησαν σε δύο οικίες στις οποίες διαμένει ο 21χρονος, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό ύψους 8.800 ευρώ, ποσότητα κάνναβης βάρους 45 γραμμαρίων, ποσότητα ρητίνης κάνναβης βάρους πέντε γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και τρία κινητά τηλέφωνα.

Ο 21χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα τριήμερης κράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.