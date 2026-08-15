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Την προσοχή των οδηγών που κατευθύνονται προς το Τρόοδος, συστήνει η αστυνομία λόγω αυξημένης κίνησης στους δρόμους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται αυτή τη στιγμή στο δρόμο Λευκωσίας – Τροόδους στο ύψος των κοινοτήτων Ακακίου – Περιστερώνας – Αστρομερίτη, καθώς και στον δρόμο Λεμεσού – Τροόδους, στο ύψος των κοινοτήτων Λάνιας – Τριμίκλινης.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπομονετικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των επί καθήκοντι μελών της τροχαίας.