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Πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, ξέσπασε σε έκταση στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αλάμπρας, ενώ κινδύνευσε να καεί και μια κατοικία.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026 στις 9:40, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αλάμπρας.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 10:00, αφού έκαψε έκταση δύο δεκαρίων με ξηρά χόρτα και γεωργικές καλλιέργειες. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων, προστατεύτηκε παρακείμενη κατοικία που διέτρεξε άμεσο κίνδυνο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 άτομα του Τμήματος Δασών με 4 πυροσβεστικά οχήματα και 1 γεωργικό ελκυστήρα. Στην επιχείρηση πυρόσβεσης συνέδραμε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 5 άτομα με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.