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Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ταρακούνησε τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Ινδονησία, προκαλώντας θανάτους και ζημιές, σπέρνοντας παράλληλα πανικό από τις καταρρεύσεις κτηρίων.

Στην εν λόγω περιοχή, σημειώνονται κατά καιρούς τέτοιοι σεισμοί, καθώς βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς». Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί με ισχυρότερο στα 6,1 Ρίχτερ, ενώ τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, με βάση προκαταρκτικό απολογισμό τον οποίο δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Πρόκειται για την περιοχή έκτασης 40.000 χιλιομέτρων σε σχήμα πετάλου γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, στην οποία βρίσκεται περίπου το 75% των ηφαιστείων της Γης και προκαλείται το 90% των σεισμών λόγω της μετατόπισης των τεκτονικών πλακών.

Στην ίδια περιοχή ακουμπάνε η Κολομβία και η Βενεζουέλα στις οποίες τους τελευταίους δύο μήνες σημειώθηκαν παρόμοιας έντασης σεισμοί που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς.

Το επίκεντρο του σεισμού, που καταγράφτηκε στις 05:58 τοπική ώρα (00:58 ώρα Κύπρου) σε μικρό βάθος, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της νήσου Φλόρες, βρισκόταν 68 χιλιόμετρα από την πόλη Έντε, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, κατά τα δεδομένα του USGS.

Ο Μπέρτον Παντζαϊτάν, ο αναπληρωτής επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας, δήλωσε ότι έχουν λάβει αναφορές για 20 νεκρούς.

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε και να επαληθεύουμε αυτές τις πληροφορίες. Θα εκδώσουμε επίσημη ανακοίνωση μόλις επιβεβαιωθούν τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των νεκρών και της έκτασης των ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφή», σημείωσε.

WATCH: Buildings collapse as powerful 7.7M earthquake (gempa) hits Flores Island, Indonesia pic.twitter.com/JvOyHnazVP August 14, 2026

Η Κοινή Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (SAR) της Ινδονησίας δήλωσε ότι ο ισχυρός σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση ενός κτιρίου, σκοτώνοντας μια 54χρονη γυναίκα. «Δύο άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν», ανέφερε ο Φαθούρ Ραχμάν, επικεφαλής του Γραφείου Έρευνας και Διάσωσης του Μαουμέρε. Ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί σε πολλές περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό.

BREAKING : Visuals shows Chaos and panic the moments 7.7 Magnitude Of Earthquake Rocks Indonesia.



There are almost 5+ high intensity aftershocks too. pic.twitter.com/vAyHoAXU6X — World Updates (@Updatesofwworld) August 14, 2026

Εικόνες που μετέδωσε η ινδονησιακή τηλεόραση έδειχναν εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν επίσης την περιοχή Ναγκεκέο, καθώς και κτίρια που είχαν υποστεί ζημιές.

Εκδόθηκε προειδοποίηση για κύματα ύψους από 0,5 έως 3 μέτρα.

Κάτοικοι της πόλης Μαουμέρε, στη νήσο Φλόρες, περίπου 2.400 χιλιόμετρα μακριά, απομακρύνονταν προς υψηλότερα σημεία, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP). Ο ίδιος ανέφερε ότι στην περιοχή ήταν ορατή η υποχώρηση της θάλασσας, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά πριν από την εκδήλωση πιθανού τσουνάμι.

BREAKING : New Visuals shows the moments and Aftermath of Magnitude 7.7 earthquake in Indonesia . pic.twitter.com/FtXubVpJ1d — World Updates (@Updatesofwworld) August 14, 2026

«Καλούμε τους πληθυσμούς κατά μήκος των βόρειων ακτών της Φλόρες και ζωνών του νότου, νότιων νησιών της και της νότιας περιοχής, να απομακρυνθούν αυτόνομα αμέσως», τόνισε ο Άμπντουλ Μουχάρι, αξιωματούχος της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στο πελώριο αρχιπέλαγος της Ασίας.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν καταγραφεί κύματα τσουνάμι ύψους από 19 έως 30 εκατοστά.

Following the magnitude 7.7 earthquake that struck the north coast of Flores in #Indonesia, three aftershocks of 5.9, 5.6, and 6.1 have been recorded, according to the USGS.



The Indonesian meteorological agency (BMKG) is keeping the early tsunami alert active and is asking the… pic.twitter.com/EWtxb8Kxd1 — Horizon Wire (@HorizonWireHW) August 15, 2026

Λίγη ώρα αργότερα οι ινδονησιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι έληξε η προειδοποίηση για τσουνάμι.

Στο πελώριο ινδονησιακό αρχιπέλαγος η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρή και συχνή εξαιτίας της θέσης της χώρας, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού.

#BREAKING

🌊Tsunami warnings after Magnitude 7.7 #earthquake hits in #Indonesia https://t.co/VYNZYaN2p5

📌The epicentre of the powerful and relatively shallow earthquake occurred just off the northern coast of Indonesia's Flores Island in the eastern portion of the country,… pic.twitter.com/7tMMAoMqaf — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 14, 2026

Στις αρχές Ιουλίου είχε καταγραφτεί σεισμός 6,2 βαθμών, που δεν προκάλεσε θύματα ούτε σοβαρές ζημιές.

Το 2018, 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Παλού, πόλη περίπου 400.000 κατοίκων, πρωτεύουσα της επαρχίας της κεντρικής Κελέβης, εξαιτίας σεισμού 7,5 βαθμών και του τσουνάμι που προκάλεσε.

protothema.gr