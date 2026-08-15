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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κάτω Πάφο, στις 03:26, σε εστιατόριο και διαμερίσματα.

Σε σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστική αναφέρεται πως έγινε ανταπόκριση του Πυροσβεστικού Σταθμού Πάφου για πυρκαγιά στο μεσωπάτωμα εστιατορίου, το οποίο αποτελεί μέρος καταστημάτων και διαμερισμάτων, στην Κάτω Πάφο.

Ζημιές στο μεσωπάτωμα και σε μικρό δωμάτιο που βρίσκεται εντός του, στο οποίο διέμεναν άτομα και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια εφόσον αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά.

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν προληπτικά ένοικους διαμερισμάτων στον πάνω όροφο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 04:49. Τα αίτια θα διερευνηθούν.