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Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των κατοίκων της νήσου των Aγίων, επιθυμώ διακαώς να συγχαρώ τον πρόεδρο της (δήθεν) «Άμεσης Δημοκρατίας» κύριο (παρακαλώ να λείπουν τα σχόλια) Φειδία Παναγιώτου για την εμφάνιση του στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής των δολοφονηθέντων από τους Τούρκους Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Και προσωπικά είμαι έτοιμος να τον συνοδεύσω τηρώντας τις προβλεπόμενες από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας αποστάσεις (όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά) μέχρι την πόρτα του Εθνικού Συμβουλίου αν εμφανιστεί «αδαμιαία περιβολή», δηλαδή τίτσιρος (όπως λέμε «ο κ…ς ο τίτσιρος» ή τσίτσιδος ή κούντουρος ή ανεβράκωτος.

Προς τιμή του δε (και να με συγχωρούν οι επικριτές του) θα του αφιερώσω τους στίχους (;) που έγραψα για χάριν του και συνιστούν τον αντ-εθνικό μας ύμνο:

Σε γνωρίζω από την (ανύπαρκτη) κόψη

του μυαλού την τρομερή,

σε γνωρίζω από την όψη

κι απ’ το άσπρο σου βρακί.

Κι απ’ τα εσώρουχα βγαλμένη

σαν του εχθρού μας την ορδή,

συ πετάγεσαι μπροστά μας

σαν πολιτική πορδή.

Μέσα στο μυαλό κρυμμένη

μια λαχτάρα σου παλιά

θαρρώ ότι μας πέρασες

όλους μας για αρνιά



Βάλε στο απλικέσιον

το άσπρον σου τσιαττάλλιν

να πουν οι ψηφοφόροι σου

που σ’ έχουσιν καμάριν

εάν το παραξήλωσες

με τα αππώματα σου

τζιαι αν ήδη μας τα έπρησες

με τα καμώματά σου

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο μέρος του ύμνου προς τον Φειδία , του οποίου πολλοί υποστηριχτές έκαναν γιούρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό να τον προστατεύσουν από τις επικριτικές αναφορές αρκετών πολιτών.

Για να είμαι ειλικρινής, αν ο Φειδίας εμφανιζόταν με την ίδια στολή (;) σε συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου (κατακαλόκαιρα όπως τώρα και χωρίς τηλεοπτικές κάμερες) θα έλεγα πως δεν τρέχει τίποτε διότι κι εγώ όταν βλέπω τους πολιτικούς με τα σακάκια σε θερμοκρασία 40 βαθμούς υπό σκιά, σκέφτομαι πως και αυτοί έχουν πρόβλημα.

Να πας επίσης σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα όπως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με ένα φανελάκι (χωρίς να διαφημίζεις την εταιρεία που χρηματοδοτεί την ομάδα σου) επίσης το αντιλαμβάνομαι. Να πας, όμως, με τα τσιαρίκκια, που λέει ο λόγος, σε εκδήλωση για να τιμήσεις κάποιον, αποτελεί απρέπεια. Διότι δεν πήγες για να τους τιμήσεις. Πήγες για επίδειξη και αυτό ήταν το χειρότερο. Αν απλώς ήθελες να είσαι άνετος, ας πήγαινες με το μαγιό, χωρίς φανέλα και με βατραχοπέδιλα. Από ένα σημείο και μετά, η μανία της αυτοπροβολής και η ιδέα ότι είσαι το κέντρο της γης, και πως κάνεις ό,τι σου κατέβει (για να μην πω κάτι άλλο) είναι προβληματική.

Και επειδή κάποιοι από τους υποστηρικτές του κ. Παναγιώτου διερωτώνται κατά πόσον οι γραβατωμένοι είναι καλύτεροι από τον ίδιο, απαντώ πως όχι ή όχι κατ’ ανάγκην αλλά ο Φειδίας, υποτίθεται, φέρνει κάτι νέο, κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους.

Αν η διαφοροποίηση του έχει να κάνει με τα πολυτελή ταξίδια που του πληρώνουν, την χλιδή που διαφημίζει, το να κάνει ενίοτε τον χαζό αφήνοντας να νοηθεί ότι στο βάθος είναι ιδιοφυία κλπ κλπ ναι, γνωρίζω πολιτικούς που είναι κατά παρασάγγας καλύτεροι, χωρίς μάλιστα να το παίζουν και όταν λέω «να το παίζουν», διευκρινίζω πως εννοώ χωρίς να προσποιούνται ότι κάποιοι είναι.

Και ειλικρινά, πιστεύω πως στην περίπτωση του ισχύει η λαϊκή σοφία που λέει, «έδωκεν ο Θεός του λίμπουρου φτερά για να τον καταστρέψει».

Κατά τα άλλα, όπως θα έλεγαν και οι υποστηρικτές του, όλοι συζητάνε τον Φειδία. Αυτό βεβαίως δεν μας άφησε χρόνο να ασχοληθούμε με πιο σοβαρά θέματα και να συγχαρούμε την τέως υπουργό Γεωργίας κ. Μαρία Παναγιώτου ή οποία αποχώρησε μόνη της από το υπουργείο Γεωργίας και ελπίζω να μην πεταχτεί κανείς και να πει πως «από τη στιγμή που τα κατέστρεψε όλα και δεν είχε κάτι άλλο να διαλύσει, μάλλον ολοκληρώθηκε και ο ρόλος της». Μόνο που δεν μας είπε ότι θα ανασχημάτιζε τον Πρόεδρο αλλά του την χάρισε.

Πάντως, από ότι έχω πληροφορηθεί, στα σχολεία οι σημαίες κυματίζουν ήδη μεσίστιες ενώ τμήματα του υπουργείου ετοιμάζονται να διοργανώσουν μεγάλα πάρτι, όχι «για την πάρτη της» αλλά για να εορτάσουν το χαρμόσυνο γεγονός της αποχώρησής της.

Βεβαίως, ευθύνεται και ο Πρόεδρος, ο οποίος καθυστέρησε να την εξαποστείλει αλλά σε αυτό το σημείο (μόνο) έδειξε αναποφασιστικότητα. Ίσως να περνά κρίση ταυτότητας και λόγω του ότι ενώ δηλώνει ότι προέρχεται από τον ΔΗΣΥ αναφέρεται στον ΔΗΣΥ και στο ΑΚΕΛ σαν ΔΗΣΑΚΕΛ. Αν τα δύο κόμματα ταυτίζονται και αν ο Πρόεδρος προέρχεται από τον ΔΗΣΥ τότε μπορεί να είναι κατά 80% ΔΗΣΥ και 20% ΑΚΕΛ. Το οποίο ΑΚΕΛ ισχυρίζεται πως στα δσ των Ημικρατικών διορίστηκαν σχεδόν αποκλειστικά ΔΗΚΟϊκοί και υποστηρικτές του Προέδρου τη στιγμή που διαδίδεται, πως τουλάχιστον ένα από τα μέλη που διορίστηκε έχει γείτονα αριστερό.

Καλή ανάπαυλα σε όλους.