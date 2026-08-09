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Ξεκίνησε ως βασικός παίκτης στην ομάδα ο νεαρός ευρωβουλευτής. Κάποιοι στις κερκίδες ενθουσιάστηκαν. Ζητωκραύγασαν «τόπο στα νιάτα». Ένα μήνα μετά, όμως, ο νεαρός δεν ήταν καν στον πάγκο. Βρέθηκε μαζί με τους ενθουσιώδεις οπαδούς στην κερκίδα. Βασικός στην ομάδα εμφανίστηκε ένας βετεράνος, ο οποίος κλήθηκε να δικαιώσει το στίχο «ο νέος είναι ωραίος αλλά ο παλιός είναι αλλιώς». Οποία έκπληξη στην τρίτη εμφάνιση της ομάδας. Εκτός ο βετεράνος -δια παντός μάλιστα- και ξανά βασικός ο νεαρός, που εκτός από ευρωβουλευτής εμφανίζεται σε βιντεάκια και σαν κλόουν.

Με χαμόγελο να διαβάσετε τις αράδες της στήλης σήμερα αγαπητοί φίλοι. Αυγουστιάτικα και με καύσωνα, χρειάζεται να τα αντιμετωπίζουμε όλα πιο χαλαρά. Οι ιατρικές συμβουλές είναι ξεκάθαρες. Υπό τέτοιες συνθήκες απαιτείται μεγάλη προσοχή στην πίεση μας! Μόνο έτσι μπορεί να αντέξει κάποιος τα παιδιαρίσματα του Φειδία Παναγιώτου με το Εθνικό Συμβούλιο. Διαφορετικά, το εγκεφαλικό δεν θα το αποφύγουμε.

Στις 22 Ιουνίου, λοιπόν, κλήθηκε για πρώτη φορά στο Εθνικό Συμβούλιο (η ομάδα) το κόμμα του Φειδία. Ο νεαρός, που αναμφίβολα διαθέτει το ρεκόρ στη συχνότητα εκτόξευσης πολιτικών μπαρούφων, δήλωσε το ανεκδιήγητο: «Η Άμεση Δημοκρατία ακόμα δεν έχει θέση για το Κυπριακό. Όταν θα δούμε περισσότερη κινητικότητα θα διαβουλευτούμε μαζί με τον κόσμο μας και θα αποφασίσουμε αν είμαστε υπέρ ή κατά της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας»!

Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος βιασύνης Φειδία μας! Είναι Αύγουστος! Μετά τη Βραζιλία κοίτα να βρεις ακόμη κανένα εξωτικό προορισμό. Καμιά Χαβάη, καμιά Τζαμάικα. Θα σου πρότεινα και κάποιο σαφάρι στην Τανζανία αλλά δεν σε κόβω για τέτοια γούστα. Ανέσεις και πολυτέλειες σε ξενοδοχεία προτιμάς…

Πάντως, σίγουρα μην βιαστείς. Ακόμη και ο Γκουτέρες με τον Χριστοδουλίδη και τον Έρχιουρμαν θα φάνε τον Αύγουστο. Όταν αυτοί συναντηθούν, όταν θα ανταλλάξουν θέσεις, εάν και όταν αποφασίσουν να πάνε σε πενταμερή, τότε κάτσετε κι εσείς να δείτε ποια θέση θα πάρετε. Άλλωστε, μόλις… 52 χρόνια πέρασαν από την εισβολή…

Οι μπαρούφες, όμως, είχαν και συνέχεια. Ακολούθησε η δεύτερη πρόσκληση στο Εθνικό Συμβούλιο στις 23 Ιουλίου. Κι αυτός ο Χριστοδουλίδης, λες και το έκανε επίτηδες. Αφού σου είπε το παιδί ότι δεν έχει θέση στο Κυπριακό, τι τον καλείς ξανά σε ένα μήνα; Θα προλάβαινε να καταλήξει σε θέση; Μην τρελαθούμε Πρόεδρε…

Ο παμπόνηρος νεαρός, όμως, την έφερε του Χριστοδουλίδη. Δήλωσε ανέτοιμος για τον αγώνα (σ.σ. τη συνεδρία). Έμεινε στην κερκίδα και έστειλε άλλο παίκτη στο γήπεδο. Βετεράνος, βεβαίως, στα 73 του ο Μάικ Σπανός αλλά η… εμπειρία μετράει. Προφανώς, ο Φειδίας θα παρακολούθησε τα όργια του Μέσι στο Μουντιάλ και θα σκέφτηκε, άμα εκείνος στα 39 του έκανε τέτοια μαγικά…

Τι επικαλέστηκε, όμως, για να μην πάει είναι που έχει σημασία. Δήλωσε και πάλι άγνοια. Δεν θα ήταν χρήσιμος, είπε, επειδή δεν βίωσε την εισβολή και δεν γνωρίζει την Τουρκία. Δηλαδή; Όσοι γεννήθηκαν μετά το 1974 να μην ασχολούνται με το Κυπριακό; Εκπληκτική λογική! Με το σκεπτικό σου Φειδία μου, ούτε ο Χριστοδουλίδης έπρεπε να ασχολείται. Επτά μηνών ήταν την ημέρα της εισβολής!

Έναν πανικό, πάντως, τον προκάλεσε αφού όπως ανέφερε, βρήκε οκτώ αναπάντητες κλήσεις από τον Πρόεδρο. Αλίμονο αν στο Εθνικό θα πηγαίνει όποιος να ‘ναι. Όταν τέθηκε θέμα κατά πόσον ο Σπανός ανήκει στην Α.Δ. υπήρξε και νέο μπάχαλο. Ο Φειδίας είπε ότι δεν είναι, ενώ μετά η αντιπρόεδρος του (Νταϊάνα) είπε ότι είναι.

Είναι, δεν είναι, καμία σημασία δεν έχει. Διότι 11 μέρες μετά, στις 3 Αυγούστου, σε νέα συνεδρία του Εθνικού πήγε ο Φειδίας. Ναι, αυτός που δεν πήγε στην προηγούμενη επειδή δεν γνώριζε και δεν θα μπορούσε να συμβουλεύσει τον Πρόεδρο…

Ομολογώ πως έμεινα άναυδος! Ποια σχολή κάνει τέτοια ταχύρρυθμα μαθήματα; Αποκάλυψε μας την Φειδία μου. Θα είναι η μέγιστη προσφορά σου σε αυτό τον τόπο! Να στείλουμε όλους τους πολιτικούς μας. Αν σε 10 μέρες μπορεί να μάθουν τα πάντα, τότε σε ένα χρόνο, οι πολιτικές ομάδες θα πιάνουν πουλιά στον αέρα…

Κάποια στιγμή να δείτε που το Νέτφλιξ θα έρθει να ζητήσει τα δικαιώματα από την Κ.Δ. για να κάνει ταινία την πολιτική ζωή του τόπου. Με τόσα δοκτοράτα στην μπαρουφολογία…

Ναι, σαρκάζουμε αγαπητοί φίλοι. Όμως, υπάρχει και η σοβαρή πλευρά. Στο Εθνικό Συμβούλιο δεν μπορεί να πηγαίνει όποιος να ‘ναι. Ούτε όποιος δεν θα καταλαβαίνει όλα όσα θα ακούει. Λέγονται και σοβαρά θέματα. Άκρως απόρρητα. Που άπτονται εθνικών συμφερόντων. Δεν μπορεί να τίθενται εν κινδύνω.