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Ο Χόρχε Μέσι πήρε τον 13χρονο γιο του από το Ροσάριο και ταξίδεψε μαζί του στην Ισπανία, κυνηγώντας ένα όνειρο χωρίς καμία εγγύηση επιτυχίας. Η απόφαση εκείνου του ταξιδιού έμελλε να αλλάξει τη ζωή του Λιονέλ Μέσι και την ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Πίεσε την Μπαρτσελόνα όταν η συμφωνία καθυστερούσε, έζησε από κοντά τη θρυλική ιστορία με τη χαρτοπετσέτα και, όταν ο Λιονέλ Μέσι εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, παρέμεινε ο άνθρωπος που διαχειριζόταν τις σημαντικότερες αποφάσεις της καριέρας του. Ο Χόρχε Μέσι υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από τον πατέρα του κορυφαίου Αργεντινού ποδοσφαιριστή.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες υπήρξε ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από πολλές από τις σημαντικότερες αποφάσεις της καριέρας του, από το μεγάλο οικογενειακό ρίσκο της μετακόμισης στην Ισπανία μέχρι τις διαπραγματεύσεις με μερικούς από τους ισχυρότερους παράγοντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η ζωή του, όμως, πριν από όλα αυτά ήταν εντελώς διαφορετική.

Από το εργοστάσιο του Ροσάριο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Ο Χόρχε Μέσι, που πέθανε χθες στα 68 του χρόνια, γεννήθηκε το 1958 στο Ροσάριο της Αργεντινής και προερχόταν από μια εργατική οικογένεια. Πριν το ποδοσφαιρικό ταλέντο του γιου του αλλάξει τη ζωή όλων, εργαζόταν στον βιομηχανικό τομέα, σε εργοστάσιο, φτάνοντας σε θέση επόπτη.

Με τη σύζυγό του, Σέλια Κουτσιτίνι, απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Ροντρίγκο, τον Ματίας, τον Λιονέλ και τη Μαρία Σολ.

Το ποδόσφαιρο μπήκε πολύ νωρίς στη σχέση πατέρα και γιου. Όταν ο Λιονέλ ήταν ακόμη μικρό παιδί, ο Χόρχε τον προπονούσε στην Grandoli, την πρώτη ομάδα στην οποία αγωνίστηκε. Σύντομα έγινε εμφανές ότι ο μικρός διέθετε ένα ασυνήθιστο ταλέντο. Μαζί με αυτό, όμως, εμφανίστηκε και ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο.

Η θεραπεία του Λιονέλ και το μεγάλο οικογενειακό ρίσκο

Στην παιδική ηλικία του Μέσι διαγνώστηκε ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης. Χρειαζόταν θεραπεία, το κόστος της οποίας αποτελούσε σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την οικογένεια.

Τότε, ο Χόρχε πήρε μία από τις αποφάσεις που έμελλε να αλλάξουν όχι μόνο τη ζωή του γιου του, αλλά και την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Το 2000 ταξίδεψε μαζί με τον 13χρονο Λιονέλ στην Καταλονία, αναζητώντας την ευκαιρία που θα του επέτρεπε να συνεχίσει τόσο τη θεραπεία όσο και την ποδοσφαιρική εξέλιξή του.

Δεν υπήρχε καμία βεβαιότητα ότι το σχέδιο θα πετύχαινε. Ο Λιονέλ ήταν ένα εξαιρετικά ταλαντούχο, αλλά μικρόσωμο παιδί από την Αργεντινή, το οποίο έπρεπε να πείσει έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης ότι άξιζε να επενδύσει πάνω του.

Η Μπαρτσελόνα εντυπωσιάστηκε απ’ όσα είδε. Ωστόσο, η οριστική συμφωνία δεν ήρθε αμέσως.

Το τελεσίγραφο του Χόρχε και η θρυλική χαρτοπετσέτα

Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα είχαν αναγνωρίσει το τεράστιο ταλέντο του 13χρονου, όμως η διαδικασία καθυστερούσε. Ο Χόρχε άρχισε να χάνει την υπομονή του και να αμφιβάλει για το αν οι Καταλανοί ήταν πραγματικά αποφασισμένοι να αποκτήσουν τον γιο του.

Έφτασε στο σημείο να καταστήσει σαφές ότι, εάν δεν υπήρχε συγκεκριμένη δέσμευση, θα έπαιρνε τον Λιονέλ και θα επέστρεφαν στην Αργεντινή. Η πίεση αυτή συνέβαλε σε μια στιγμή που πέρασε στη… μυθολογία του ποδοσφαίρου.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2000, στο tennis club Pompeia, ο τότε τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Κάρλες Ρέσακ, έγραψε πάνω σε μία χαρτοπετσέτα τη δέσμευση του συλλόγου να προχωρήσει στην απόκτηση του μικρού Αργεντινού.

Ο Ρέσακ είχε περιγράψει τον Χόρχε ως ιδιαίτερα ανήσυχο εκείνες τις ημέρες, καθώς θεωρούσε ότι η υπόθεση είχε καθυστερήσει υπερβολικά και ήταν έτοιμος να φύγει μαζί με τον γιο του. Εκείνο το κομμάτι χαρτί εξελίχθηκε σε ένα από τα διασημότερα αντικείμενα της ποδοσφαιρικής ιστορίας.

Δεκαετίες αργότερα, η χαρτοπετσέτα που αποτύπωνε τη συμφωνία για ένα σχεδόν άγνωστο τότε 13χρονο παιδί, θα αποκτούσε τεράστια συλλεκτική αξία.

Our deepest condolences. May Jorge Messi rest in peace. pic.twitter.com/PPSTTjHki1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2026

Ο πατέρας που έγινε μάνατζερ

Ο Χόρχε δεν είχε ξεκινήσει ως επαγγελματίας ατζέντης ποδοσφαιριστών. Σταδιακά, όμως, ανέλαβε τη διαχείριση των επαγγελματικών υποθέσεων του γιου του και έγινε ο άνθρωπος που τον εκπροσωπούσε στις σημαντικότερες διαπραγματεύσεις.

Καθώς ο Λιονέλ μετατρεπόταν από παιδί της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη, ο πατέρας του περνούσε από το εργοστάσιο του Ροσάριο στις αίθουσες όπου συζητούνταν ορισμένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια του παγκόσμιου αθλητισμού.

Παρά το γεγονός ότι ο Μέσι εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά brands στον κόσμο, δεν παρέδωσε ποτέ ολοκληρωτικά τις υποθέσεις του σε κάποιον από τους πανίσχυρους διεθνείς ατζέντηδες.

Η εμπιστοσύνη στον πατέρα του παρέμεινε.

Ο Χόρχε έγινε το κεντρικό πρόσωπο του οικογενειακού μοντέλου διαχείρισης των υποθέσεων του Λιονέλ, ενώ και άλλα μέλη της οικογένειας ανέλαβαν με τα χρόνια διαφορετικούς ρόλους στις δραστηριότητες γύρω από το όνομα Μέσι.

Παρών σε όλες τις μεγάλες αποφάσεις

Ο ρόλος του Χόρχε δεν περιορίστηκε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του γιου του.

Παρέμεινε βασικός συνομιλητής στις διαπραγματεύσεις για τις ανανεώσεις των συμβολαίων του με την Μπαρτσελόνα και βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων, ακόμα και όταν ο Λιονέλ είχε πλέον κατακτήσει τα πάντα.

Το 2020, όταν ξέσπασε η τεράστια κρίση στις σχέσεις του Μέσι με την Μπαρτσελόνα και ο Αργεντινός επιχείρησε να αποχωρήσει από τον σύλλογο, ο Χόρχε ήταν και πάλι στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων.

Έναν χρόνο αργότερα ήρθε η οριστική αποχώρηση του Λιονέλ από τη Βαρκελώνη και η μετακίνησή του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Και όταν, το 2023, άνοιξε ξανά η συζήτηση για πιθανή επιστροφή στην Μπαρτσελόνα, ο Χόρχε ήταν εκείνος που συναντήθηκε με τον Ζοάν Λαπόρτα. Τελικά, ως πατέρας και εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, ενημέρωσε την Μπαρτσελόνα για την απόφαση του Λιονέλ να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι.

Η ιστορία έκλεινε έτσι έναν εντυπωσιακό κύκλο: το 2000 ο Χόρχε διαπραγματευόταν την είσοδο του 13χρονου γιου του στην Μπαρτσελόνα και το 2023 ήταν εκείνος που ενημέρωνε τον σύλλογο ότι ο Λιονέλ δεν επρόκειτο να επιστρέψει.

Lionel Messi’s father Jorge has passed away at 68 years old.



Thoughts are with the whole Messi family, Lionel, those close to him in a very difficult time.



Rest in peace, Jorge. 🕊️ pic.twitter.com/FsSL60xxDx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026

Τα προβλήματα υγείας

Το τελευταίο διάστημα είχε προκληθεί ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του Χόρχε Μέσι.

Τον Ιούνιο του 2026, η οικογένεια είχε επιβεβαιώσει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και βρισκόταν υπό ιατρική παρακολούθηση, ζητώντας παράλληλα να σταματήσουν οι εικασίες γύρω από την κατάστασή του.

Ο Χόρχε Μέσι πέθανε σε ηλικία 68 ετών στο Ροσάριο, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Η ιστορία του είναι τελικά αδύνατο να διαχωριστεί από εκείνη του Λιονέλ.

Ήταν ο άνθρωπος που τον προπονούσε όταν ήταν παιδί, εκείνος που βρέθηκε δίπλα του όταν διαγνώστηκε το πρόβλημα ανάπτυξης και ο πατέρας που αποφάσισε να αφήσει πίσω του την Αργεντινή και να ταξιδέψει στην Ευρώπη, χωρίς να γνωρίζει πού θα οδηγούσε αυτή η επιλογή.

Ήταν εκείνος που πίεσε όταν η Μπαρτσελόνα καθυστερούσε να δεσμευτεί, εκείνος που αργότερα έγινε ο μάνατζερ και ο βασικός διαπραγματευτής του και ο άνθρωπος στον οποίο ο Λιονέλ συνέχισε να εμπιστεύεται την καριέρα του ακόμα και όταν είχε γίνει ένας από τους διασημότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Ο Χόρχε πήρε κάποτε από το χέρι ένα 13χρονο αγόρι από το Ροσάριο και πέρασε μαζί του τον Ατλαντικό αναζητώντας μια ευκαιρία. Πρόλαβε να δει, «πίσω από τις κουίντες», εκείνο το παιδί να κατακτά οκτώ Χρυσές Μπάλες, να σηκώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή και να φτάνει σχεδόν σε κάθε κορυφή που μπορούσε να κατακτήσει ένας ποδοσφαιριστής…

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi.



Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le… pic.twitter.com/YTug2MnM9g — AFA (@afa) August 8, 2026

protothema.gr