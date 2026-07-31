Ο αστέρας του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι (Lionel Messi) εφαρμόζει ένα κανόνα, τον οποίο δεν σπάσει για κανένα.

Πρόκειται για αποκάλυψη του ηθοποιού, παραγωγού και σεναριογράφου Γουίλ Φέρελ μιλώντας στο Dan Patrick Show.

Όπως είπε, ο Αργεντίνος ως ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα στον χώρο του ποδοσφαίρου, έχει συμφωνίες με μεγάλες εταιρίες όπως είναι Adidas, η Pepsi, η Michelob Ultra, η Gatorade, η EA Sports. Ένα από τελευταία διαφημιστικά στα οποία συμμετείχε ήταν το «No Lay’s No Game», στο οποίο εμφανίζονται και οι Ντέβιντ Μπέκαμ, Τιερί Ανρί, Αλεξία Πουτέγιας και Στιβ Καρέλ.

Το σενάριο ήθελε τον «Λίο» να εμφανίζεται σε ένα πάρτι στο σπίτι του Μπέκαμ με τα πατατάκια στο χέρι. Όπως είπε λοιπόν ο Γουίλ Φέρελ, αν και έδειχνε να διασκεδάζει το όλο σκηνικό, ήθελε να τελειώνει γρήγορα την υποχρέωσή του και να ξεμπερδεύει.

«Ο Μέσι έχει έναν κανόνα. Όταν μπαίνει στο σετ υπάρχουν διαθέσιμα 30 λεπτά. Αυτό είναι όλο. Υπάρχει μία τρέλα για να προλάβουν να έχουν όλα τα πλάνα από τον Μέσι. Μόλις περάσει ο χρόνος αυτός, λέει αντίο», είπε χαρακτηριστικά.

Οι συμφωνίες του Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ισχυρά εμπορικά πρόσωπα στον παγκόσμιο αθλητισμό, με τις εμπορικές του συμφωνίες να αποφέρουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η σημαντικότερη συνεργασία του είναι με την Adidas, με την οποία υπέγραψε το 2017 ισόβιο συμβόλαιο, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να του αποφέρει συνολικά περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ.

Ο Αργεντινός έχει επίσης συνεργασίες με την Pepsi, με την οποία έχει συνδεθεί για πάνω από μία δεκαετία, ενώ συμφωνίες έχει υπογράψει με τη Mastercard, τη Gatorade, την Apple TV+, την Hard Rock International και την Louis Vuitton. Η καμπάνια του με τη Louis Vuitton μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο θεωρήθηκε μία από τις πιο εμπορικές φωτογραφίες στην ιστορία του αθλητισμού.

Παράλληλα, η συνεργασία του με τη Saudi Arabian εταιρεία Visit Saudi, μετά τη μετακίνησή του στην Ίντερ Μαϊάμι, φέρεται να του αποφέρει περίπου 25 εκατ. ευρώ ετησίως. Συνολικά, τα εμπορικά έσοδα του Μέσι εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 70-100 εκατ. ευρώ τον χρόνο, καθιστώντας τον ένα από τα πιο πολύτιμα αθλητικά brands παγκοσμίως.

athletiko.gr