Το καλοκαίρι δεν ταλαιπωρεί μόνο εμάς αλλά και τις γάτες μας. Παρόλο που οι γάτες προέρχονται από ζεστά κλίματα, οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ανεπαρκή πρόσληψη νερού μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Αν παρατηρήσετε ότι η γάτα σας είναι πιο νωχελική από το συνηθισμένο ή δεν πλησιάζει συχνά το μπολ με το νερό, αξίζει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή.

Η αφυδάτωση είναι μια κατάσταση που μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. Ευτυχώς, γνωρίζοντας τα βασικά συμπτώματα και τις πιθανές αιτίες, μπορείτε να αναγνωρίσετε το πρόβλημα εγκαίρως και να αναζητήσετε κτηνιατρική βοήθεια.

Τι είναι η αφυδάτωση στις γάτες;

Η αφυδάτωση εμφανίζεται όταν ο οργανισμός της γάτας χάνει περισσότερα υγρά από όσα προσλαμβάνει. Το νερό είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία όλων των οργάνων, καθώς συμμετέχει σε σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού όπως η κυκλοφορία του αίματος, η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και η αποβολή άχρηστων ουσιών.

Παράλληλα με την απώλεια υγρών, μειώνονται συχνά και πολύτιμοι ηλεκτρολύτες, όπως το νάτριο, το κάλιο και το ασβέστιο. Η διαταραχή αυτής της ισορροπίας μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της καρδιάς, των μυών και του νευρικού συστήματος, γι’ αυτό και η αφυδάτωση δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται.

Οι ηλικιωμένες γάτες και τα γατάκια είναι συνήθως πιο ευάλωτα, καθώς ο οργανισμός τους δυσκολεύεται περισσότερο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την απώλεια υγρών. Αντίθετα, μια υγιής ενήλικη γάτα μπορεί να αντέξει ευκολότερα μια ήπια αφυδάτωση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται προσοχή.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Τα πρώτα σημάδια μπορεί να είναι αρκετά διακριτικά. Η γάτα μπορεί να δείχνει λιγότερο δραστήρια, να κοιμάται περισσότερο ή να μην έχει την ίδια διάθεση για παιχνίδι και φαγητό. Συχνά μειώνεται και η όρεξή της για νερό, γεγονός που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Σε πιο έντονη αφυδάτωση μπορεί να εμφανιστούν αδυναμία, έντονη κόπωση, λαχάνιασμα, βυθισμένα μάτια και, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, κατάρρευση. Πρόκειται για συμπτώματα που απαιτούν άμεση κτηνιατρική αξιολόγηση.

Ένας απλός τρόπος για να πάρετε μια πρώτη εικόνα είναι να ελέγξετε τα ούλα της γάτας. Σηκώστε απαλά το χείλος της και αγγίξτε τα. Θα πρέπει να είναι υγρά και λεία. Αν καταλάβετε ότι είναι πολύ στεγνά, είναι πιθανό να υπάρχει αφυδάτωση.

Υπάρχει επίσης η γνωστή δοκιμή του δέρματος, κατά την οποία ανασηκώνεται ελαφρά το δέρμα στην περιοχή ανάμεσα στις ωμοπλάτες. Σε μια καλά ενυδατωμένη νεαρή γάτα το δέρμα επανέρχεται αμέσως στη θέση του. Ωστόσο, η συγκεκριμένη δοκιμή δεν θεωρείται πάντα αξιόπιστη σε ηλικιωμένες γάτες ή σε ζώα με χρόνιες παθήσεις, καθώς η ελαστικότητα του δέρματος μειώνεται φυσιολογικά με την ηλικία.

Γιατί αφυδατώνονται οι γάτες;

Η πιο απλή αιτία είναι η ανεπαρκής πρόσληψη νερού. Πολλές γάτες δεν πίνουν αρκετό από τη φύση τους, ιδιαίτερα αν τρέφονται κυρίως με ξηρά τροφή. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή σε περιόδους καύσωνα, οι ανάγκες τους σε υγρά αυξάνονται και η έλλειψη επαρκούς ενυδάτωσης μπορεί να γίνει πιο έντονη.

Εξίσου συχνές αιτίες είναι οι εμετοί και οι διάρροιες, που οδηγούν σε γρήγορη απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών. Παράλληλα, η γάτα μπορεί να μην έχει διάθεση να πιει νερό ή να φάει, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την αναπλήρωση των απωλειών.

Ορισμένες παθήσεις, όπως η χρόνια νεφρική νόσος και ο σακχαρώδης διαβήτης, προκαλούν αυξημένη αποβολή υγρών μέσω των ούρων. Οι γάτες με αυτά τα νοσήματα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αφυδατωθούν, ειδικά αν δεν λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία.

Ο πυρετός, οι τραυματισμοί και η έκθεση για πολλή ώρα σε υψηλές θερμοκρασίες μπορούν επίσης να συμβάλουν στην απώλεια υγρών και να οδηγήσουν σε αφυδάτωση.

Τι πρέπει να κάνουμε αν καταλάβουμε πως η γάτα μας έχει αφυδατωθεί;

Αν πιστεύετε ότι η γάτα σας είναι αφυδατωμένη, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να επικοινωνήσετε άμεσα με τον κτηνίατρό σας. Η αφυδάτωση μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και είναι σημαντικό να εντοπιστεί η πραγματική αιτία που την προκάλεσε.

Μην προσπαθήσετε να δώσετε νερό με σύριγγα, ειδικά αν η γάτα δεν συνεργάζεται ή δείχνει αδύναμη. Υπάρχει κίνδυνος το υγρό να περάσει στους πνεύμονες και να προκαλέσει σοβαρότερα προβλήματα.

Μπορείτε, όμως, να της προσφέρετε φρέσκο, δροσερό νερό, υγρή τροφή ή λίγη ποσότητα από ζωμό κοτόπουλου χωρίς αλάτι και καρυκεύματα, εφόσον δείχνει διάθεση να φάει ή να πιει. Μέχρι να εξεταστεί από τον κτηνίατρο, φροντίστε να παραμένει σε δροσερό και σκιερό περιβάλλον, μακριά από την έντονη ζέστη.

Μπορεί να προληφθεί;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ναι. Η συνεχής πρόσβαση σε καθαρό και φρέσκο νερό είναι το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης. Πολλές γάτες πίνουν περισσότερο όταν χρησιμοποιείται συντριβάνι νερού, ενώ η προσθήκη υγρής τροφής στο καθημερινό τους πρόγραμμα συμβάλλει σημαντικά στην πρόσληψη υγρών.

Τις ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι καλό να ελέγχετε συχνότερα αν η γάτα σας πίνει νερό, να ανανεώνετε το μπολ της αρκετές φορές μέσα στην ημέρα και να παρατηρείτε τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά ή στην όρεξή της. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η άμεση επικοινωνία με τον κτηνίατρο μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

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