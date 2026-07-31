Ο Conan ψάχνει οικογένεια!

Ο Conan (διασταύρωση Kangal) είναι ένας από τους γλυκούς ηλικιωμένους σκύλους του καταφυγίου που αξίζει να περάσει τα υπόλοιπά του χρόνια γεμάτα αγάπη και φροντίδα.

Το μόνο που χρειάζεται είναι μια ήσυχη γωνιά, ένα μαλακό κρεβατάκι και έναν άνθρωπο που θα τον κάνει να νιώθει ασφαλής και αγαπητός.

Μετά από όλα όσα έχει περάσει, ήρθε η ώρα να ζήσει τη γαλήνια ζωή που του αξίζει.

Το ιδανικό σπίτι:Κάποιος που μπορεί να του προσφέρει ένα ήρεμο περιβάλλον και μια ζεστή γωνιά για να ξεκουραστεί και να νιώσει αγάπη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.