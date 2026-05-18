Η Reneta ψάχνει οικογένεια!

Πρόκειται για ένα πανέμορφο ημίαιμο Γερμανικό Ποιμενικό με μια καρδιά γεμάτη αγάπη.

Εκτιμώμενη ημερομηνία γέννησης: 01/03/2025

Στο καταφύγιο από: 11/03/2026

Τα πάει πολύ καλά με άλλα σκυλιά και είναι φιλική με ανθρώπους.

Είναι κοινωνική, τρυφερή και έτοιμη να χαρίσει απέραντη αγάπη στην οικογένεια που θα της ανοίξει την καρδιά και το σπίτι της.

Μπορεί να υιοθετηθεί στην Κύπρο ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.