Μέσω ανακοίνωσης ο Δήμος Λάρνακας ενημέρωσε το κοινό ότι έχει δημιουργηθεί ψεύτικος λογαριασμός στο Facebook, ο οποίος χρησιμοποιεί παράνομα το όνομα και τη φωτογραφία του δημάρχου Ανδρέα Βύρα. Μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού, άγνωστα πρόσωπα επιχειρούν να επικοινωνήσουν με πολίτες προσποιούμενοι τον Δήμαρχο, ζητώντας χρηματικά ποσά ή/και προσωπικά στοιχεία.

«Ο Δήμος καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να μην απαντά σε τέτοιου είδους μηνύματα ή αιτήματα και να μην κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα ή τραπεζικές πληροφορίες. Παράλληλα, προτρέπεται το κοινό να προχωρεί σε αναφορά (report) και αποκλεισμό (block) τέτοιων ψεύτικων λογαριασμών», σημειώνεται σε ανακοίνωση.

Ο δήμαρχος Λάρνακας, όπως ανέφερε στο philenews έχει ήδη προβεί σε καταγγελία στο Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κάνουν αναφορά στο Facebook. Το μήνυμα είναι στα Αγγλικά γεγονός που καταδεικνύει πως ενδεχομένως η απάτη να στήθηκε από το εξωτερικό. Το μήνυμα που υποτίθεται πως στέλνει ο δήμαρχος Λάρνακας τον παρουσιάζει ως ενδιάμεσο, εκ μέρους της κυβέρνησης, της σύστασης εθνικού ταμείου αλληλεγγύης για τη χρηματοδότηση ορφανοτροφείων. Οι απατεώνες ζητούν τουλάχιστον €200 από τους πολίτες υποσχόμενοι φορολογικά οφέλη.

Αυτούσιο το μήνυμα που στέλνεται στους πολίτες (ακολουθεί μετάφραση)

Under my supervision, the government is establishing a national solidarity fund to finance orphanages in several cantons. Any donation of at least €200 qualifies for an exceptional tax benefit, with one-third of the donor’s annual income tax being covered. The funds raised will be used exclusively for the essential needs of the selected orphanages, ensuring a real and lasting impact. Those wishing to participate are invited to send their contact information, preferably via WhatsApp, so that the organization’s accountant can assist them with the administrative procedures. Together, let’s work to offer a better future for children.

Μετάφραση

Υπό την επίβλεψή μου, η κυβέρνηση δημιουργεί ένα εθνικό ταμείο αλληλεγγύης για τη χρηματοδότηση ορφανοτροφείων σε διάφορα καντόνια. Κάθε δωρεά ύψους τουλάχιστον €200 δικαιούται ένα εξαιρετικό φορολογικό όφελος, με το ένα τρίτο του ετήσιου φόρου εισοδήματος του δωρητή να καλύπτεται. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις βασικές ανάγκες των επιλεγμένων ορφανοτροφείων, διασφαλίζοντας έναν πραγματικό και διαρκή αντίκτυπο. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, κατά προτίμηση μέσω WhatsApp, ώστε ο λογιστής του οργανισμού να τους βοηθήσει με τις διοικητικές διαδικασίες. Μαζί, ας εργαστούμε για να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά