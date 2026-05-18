Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το έγγραφο της δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η Cyprus Trading Corporation Plc (CTC) προς όλους τους μετόχους της Ermes Department Stores PLC (ERMES) για την απόκτηση έως και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η έγκριση επιτρέπει τη δημοσίευση του εγγράφου από τις 15 Μαΐου 2026.

Η CTC κατέχει άμεσα 134.740.047 μετοχές, ποσοστό 77,215% του συνολικού εκδομένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ERMES. Μαζί με πρόσωπα που θεωρούνται ότι ενεργούν σε συνεννόηση με την εταιρεία, το ποσοστό φθάνει το 77,803% (135.766.176 μετοχές). Σύμφωνα με τον Νόμο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς, η δημόσια πρόταση θεωρείται επιτυχής ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής και είναι άνευ όρων. Η CTC υποχρεούται να αποκτήσει όλες τις μετοχές που θα της προσφερθούν, εκτός εάν υπάρξουν περιπτώσεις ανάκλησης ή ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

Η αντιπαροχή που προσφέρεται στους μετόχους της ERMES ανέρχεται σε €0,014 ανά μετοχή, πληρωτέα σε μετρητά. Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης ξεκινά στις 25 Μαΐου 2026 και λήγει στις 13 Ιουλίου 2026, στις 14:30 μ.μ.

Το έγγραφο της δημόσιας πρότασης περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία για τη διαδικασία, την προσφερόμενη αντιπαροχή, καθώς και τα έντυπα αποδοχής, ανάκλησης και εντολής επενδυτή. Οι μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 10.000 μετοχές θα ταχυδρομηθούν τα έντυπα αυτά.

Από τις 25 Μαΐου 2026, το έγγραφο και τα σχετικά έντυπα θα είναι διαθέσιμα δωρεάν και ηλεκτρονικά:

Στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy)

(www.cse.com.cy) Στην ιστοσελίδα του συμβούλου της δημόσιας πρότασης, The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) (www.cisco-online.com.cy)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθεύονται δωρεάν αντίτυπο από τα γραφεία του συμβούλου, CISCO, στη διεύθυνση Οδός Αγίου Προκοπίου και Ποσειδώνος 1, 1ος Όροφος, Έγκωμη, 2406, Λευκωσία, τηλ. 22121700.