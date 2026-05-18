Ένα τυχερό δελτίο βρέθηκε στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη χθεσινή διαλογή της 3067ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζει το ποσό των €11.653.128,87.

Το τυχερό δελτίο παίχτηκε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Πάνω Δευτερά της επαρχίας Λευκωσίας.

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΤΡΙΤΗΣ 19/05/2026 είναι €1.000.000 τουλάχιστον.

Υπενθυμίζεται πως οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 40, 36, 5, 32, 33

Τζόκερ ο αριθμός: 8

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.