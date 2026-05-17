Ο νέος CEO της Cyta, Γιώργος Μετζάκης, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ανοίγει τα χαρτιά του στον «Φ» για την επόμενη ημέρα του Οργανισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τηλεπικοινωνίες αλλάζουν ταχύτατα και η τεχνολογία επανακαθορίζει τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και του κράτους.

Η συνέντευξη συμπίπτει και με την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στη συζήτηση για τον ρόλο της Cyta στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ο κ. Μετζάκης θέτει ως κεντρική προτεραιότητα τον διπλό μετασχηματισμό της Cyta, δηλαδή, τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στις τηλεπικοινωνίες και, παράλληλα, την ανάπτυξή της σε νέους τομείς τεχνολογίας, ψηφιακών υπηρεσιών, τεχνητής νοημοσύνης και ενέργειας.

Όπως εξηγεί, η συνδεσιμότητα παραμένει ο πυρήνας της δραστηριότητας του Οργανισμού, ωστόσο η αξία μετατοπίζεται πλέον σε πιο σύνθετες λύσεις, που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Στη συνέντευξή του αναδεικνύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως βασικό μηχανισμό για πιο αποτελεσματική λειτουργία, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Αναφέρεται σε έργα όπως το Smart Cyprus, οι έξυπνοι μετρητές της ΑΗΚ, οι υδρομετρητές του ΕΟΑ Λευκωσίας και συστήματα που στηρίζουν κρίσιμες υπηρεσίες.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει και στην πρόθεση της Cyta να εισέλθει στην αγορά ηλεκτρισμού, την οποία περιγράφει ως στρατηγική επιλογή και νέο πυλώνα ανάπτυξης. Με έμφαση στη συνέπεια, την αξιοπιστία και τη μετρήσιμη αξία για τον πολίτη, ο νέος CEO σκιαγραφεί μια Cyta που παραμένει ισχυρή στις τηλεπικοινωνίες, αλλά διεκδικεί ρόλο ευρύτερου οργανισμού τεχνολογίας και λύσεων.

Διπλός μετασχηματισμός

–Αναλαμβάνετε τη θέση του CEO σε μια περίοδο έντονων τεχνολογικών και εμπορικών αλλαγών. Ποια είναι η πρώτη μεγάλη προτεραιότητα που θέτετε για τη Cyta;

Η βασική μου προτεραιότητα είναι ο διπλός μετασχηματισμός της Cyta. Διασφαλίζοντας ότι διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της Κύπρου, στόχος είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξής της σε νέους τομείς τεχνολογίας και ενέργειας.

Οι τηλεπικοινωνίες παραμένουν στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Η αγορά όμως εξελίσσεται γρήγορα και η αξία μετατοπίζεται πλέον, πέρα από τη συνδεσιμότητα, προς τις ψηφιακές υπηρεσίες, την τεχνητή νοημοσύνη και την ενέργεια.

Για να ανταποκριθούμε, κινούμαστε σε δύο παράλληλους άξονες: από τη μια, ενισχύουμε τις υποδομές και την ποιότητα των βασικών υπηρεσιών μας. Από την άλλη, αναπτύσσουμε νέες υπηρεσίες που αξιοποιούν την τεχνολογία, απαντούν στις πολυσύνθετες ανάγκες των πελατών μας και δημιουργούν νέες πηγές εσόδων για τον Οργανισμό και νέες προοπτικές ανάπτυξης για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα.

–Πώς συνδέεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός με τη στρατηγική ανάπτυξης της Cyta;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι βασική προϋπόθεση αυτής της στρατηγικής. Μας επιτρέπει να δουλεύουμε πιο αποτελεσματικά, να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας και να αναπτύσσουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Για τον πελάτη μεταφράζεται σε ευκολία, ταχύτητα και περισσότερες δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης. Για τη Cyta, σε καλύτερη αξιοποίηση δεδομένων, αυτοματοποίηση, ενιαία συστήματα και πιο γρήγορο τρόπο λειτουργίας.

Την ίδια στιγμή, πάνω σε αυτή τη βάση, μπορούν να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), συμπεριλαμβανομένων και υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας.

Άρα, για εμάς, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ο μηχανισμός που ενώνει τους δύο άξονες της στρατηγικής μας: πιο αποτελεσματική επιχειρησιακή λειτουργία και δυνατότητα ανάπτυξης σε νέους τομείς.

–Πώς μεταφράζεται αυτός ο διπλός μετασχηματισμός στο επιχειρηματικό μοντέλο της Cyta τα επόμενα χρόνια;

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο διευρύνεται. Στόχος μας είναι, σταδιακά, ένα σημαντικό μέρος των εσόδων μας να προέρχεται από υπηρεσίες πέραν των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιών.

Αυτή η κατεύθυνση έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται, τόσο στον τρόπο οργάνωσής μας όσο και σε έργα που υλοποιούμε.

Η δημιουργία δύο νέων Διευθύνσεων, της Διεύθυνσης Ψηφιακής Εξέλιξης και της Διεύθυνσης ICT, σηματοδοτεί την επιχειρησιακή προτεραιότητα που δίνουμε σε αυτή τη μετάβαση.

Παράλληλα, έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, επιβεβαιώνουν την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής.

Η Cyta διατηρεί ισχυρή τη βασική της δραστηριότητα, αλλά ταυτόχρονα εξελίσσεται σε οργανισμό τεχνολογίας και ολοκληρωμένων λύσεων, μετατρέποντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις υποδομές της σε νέες υπηρεσίες με πραγματική αξία για όλους.

–Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα αυτής της νέας κατεύθυνσης;

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Smart Cyprus, μια ενιαία ψηφιακή εφαρμογή που φέρνει υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης στο κινητό του πολίτη. Καλύπτει λειτουργίες που αφορούν Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και Δήμους, όπως στάθμευση, εξυπηρέτηση ΑμεΑ, αποκομιδή από υπόγειους κάδους και έξυπνο φωτισμό.

Στην επόμενη φάση, προβλέπεται να ενσωματωθεί και δυνατότητα πληρωμών μέσα από την ίδια εφαρμογή.

Σε ένα άλλο πεδίο, συμμετέχουμε στην υλοποίηση των έξυπνων μετρητών της ΑΗΚ για την αυτοματοποίηση της μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας. Υλοποιούμε επίσης τους έξυπνους υδρομετρητές του ΕΟΑ Λευκωσίας, που βοηθούν στον πιο άμεσο εντοπισμό βλαβών, στην καλύτερη διαχείριση και εξοικονόμηση του νερού.

Για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, συμμετέχουμε στην υλοποίηση συστήματος που στηρίζει την αυτόματη διαχείριση περιστατικών και την ταχύτερη ροή πληροφορίας, ενισχύοντας τον συντονισμό και την ταχύτερη αντίδραση σε κρίσιμα περιστατικά.

Σε αυτό εστιάζουμε: να αξιοποιούμε την τεχνολογία για να δίνουμε λύσεις σε πραγματικά προβλήματα, να στηρίζουμε την καθημερινότητα του πολίτη και να ενισχύουμε τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών της χώρας.

–Η αγορά τηλεπικοινωνιών γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Cyta τα επόμενα χρόνια;

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Cyta είναι ότι συνδυάζει στοιχεία που δύσκολα συναντάς μαζί. Ισχυρές υποδομές, τεχνογνωσία, εμπειρία σε μεγάλα και σύνθετα έργα και διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε το επόμενο βήμα, δηλαδή την εξέλιξη από έναν παραδοσιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο σε έναν οργανισμό τεχνολογίας που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματικό όφελος για τους καταναλωτές.

Εδώ θα δώσουμε τη μεγαλύτερη βαρύτητα τα επόμενα χρόνια.

Στο στάδιο της προετοιμασίας για τα πρώτα βήματα στην ενέργεια

-Η Cyta έχει εξαγγείλει την πρόθεσή της να εισέλθει στην αγορά ηλεκτρισμού και ήδη έχει ψηφιστεί και νόμος που της το επιτρέπει. Ποιο είναι το επιχειρηματικό σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση και πώς συνδέεται με τη στρατηγική διαφοροποίησης του οργανισμού πέραν των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών;

Οι ανάγκες των καταναλωτών αλλάζουν διαρκώς και η Cyta οφείλει να εξελίσσει τις υπηρεσίες της ανάλογα. Η σύγκλιση τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας είναι ήδη ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Συνδέεται άμεσα με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Οργανισμού και με τη δυνατότητά του να συνεχίσει να απαντά στις πραγματικές, μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών του. Η είσοδός μας στην ενέργεια αποτελεί στρατηγική επιλογή και νέο πυλώνα ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Θέλουμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές πρακτικές επιλογές. Λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τις σημερινές συνθήκες, όπως την ανάγκη για πράσινη ενέργεια, τους περιορισμούς χώρου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και την ανάγκη για καλύτερο έλεγχο του κόστους.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ολιστικές υπηρεσίες που δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για τη Cyta και, ευρύτερα, την οικονομία.

Επιδίωξή μας είναι η δραστηριοποίησή μας στον τομέα της ενέργειας να συμβάλει σε μειωμένο ενεργειακό κόστος για όλους.

–Τι μπορεί να προσφέρει η Cyta στην αγορά ηλεκτρισμού που δεν προσφέρουν οι υφιστάμενοι πάροχοι και πώς θα διασφαλίσετε ότι η επέκταση αυτή δεν θα αποσπάσει τον οργανισμό από τον βασικό του ρόλο στις τηλεπικοινωνίες; Πότε να αναμένουμε το πρώτο βήμα ουσιαστικής ενεργοποίησής σας στον ηλεκτρισμό;

Όπως σας ανέφερα, οι τηλεπικοινωνίες παραμένουν προτεραιότητά μας. Η ανάπτυξη της ενέργειας έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά, αξιοποιώντας δυνατότητες που ήδη έχουμε αναπτύξει: εμπορική εμπειρία, κανάλια εξυπηρέτησης, τεχνογνωσία σε σύνθετες αγορές και πελατοκεντρική κουλτούρα.

Προχωρούμε με προσεκτικά βήματα. Αξιοποιούμε τις υφιστάμενες δυνατότητες του Οργανισμού, ενισχύουμε την εξειδίκευση όπου χρειάζεται και ενεργούμε με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τις απαιτήσεις της αγοράς και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας. Το πρώτο ουσιαστικό βήμα θα γίνει όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και το επιχειρησιακό μοντέλο είναι έτοιμο να υποστηρίξει μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική πρόταση για τον καταναλωτή.

Θέλουμε να κινηθούμε με ταχύτητα, αλλά και υπευθυνότητα.

Η επόμενη φάση της Cyta θα χτιστεί με την ίδια συνέπεια και αξιοπιστία που χαρακτηρίζει την πορεία της μέχρι σήμερα.

Περισσότερα έσοδα πέρα από τις παραδοσιακές πηγές

–Ποιο είναι το όραμά σας, κ. Μετζάκη, για τη Cyta της επόμενης πενταετίας και ποιο θα θέλατε να είναι το προσωπικό σας αποτύπωμα στη νέα αυτή περίοδο;

Οι συνεργάτες μου γνωρίζουν ότι είμαι προσηλωμένος στην ουσία και στο αποτέλεσμα. Θέλω μια Cyta που ξεχωρίζει για τη μετρήσιμη αξία που προσφέρει καθημερινά στους πελάτες της.

Μια Cyta που συνεχίζει την ανοδική της πορεία, στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και κερδίζει την εμπιστοσύνη των πελατών και της κοινωνίας με έργα, συνέπεια και υπευθυνότητα. Που παραμένει ηγέτης στις τηλεπικοινωνίες, ενώ ταυτόχρονα διεκδικεί με αξιώσεις την ανάπτυξή της σε νέες αγορές.

Στόχος μου είναι, σταδιακά, ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των εσόδων μας να προέρχεται από υπηρεσίες τεχνολογίας, πέρα από τις παραδοσιακές πηγές. Το προσωπικό μου αποτύπωμα θα ήθελα να συνδεθεί με αυτή την μετεξέλιξη και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε.

Πιστεύω πολύ στις δυνατότητες της Cyta και των ανθρώπων της. Το έχω διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια, μέσα από τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν σε μεγάλες προκλήσεις και ολοκλήρωσαν δύσκολα και σημαντικά έργα. Η αυτοπεποίθηση, η εξωστρέφεια και η προσήλωσή τους στο αποτέλεσμα, μού δίνουν σιγουριά για τη συνέχεια.