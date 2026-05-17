Το δολάριο ΗΠΑ εισήλθε σε τροχιά ανάκαμψης αυτή την εβδομάδα, καθώς η αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τα υψηλότερα του αναμενόμενου στοιχεία πληθωρισμού ενίσχυσαν τις προσδοκίες για πιθανή αύξηση επιτοκίων από τη Fed εντός του 2027.

Αφού απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε ότι η εκεχειρία βρίσκεται «στον αναπνευστήρα», λόγω της έλλειψης συναίνεσης και των συνεχιζόμενων διαφωνιών γύρω από την τελευταία πρόταση ανακωχής. Η εξέλιξη αυτή ενέτεινε τους φόβους ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να παραμείνουν κλειστά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οδηγώντας εκ νέου σε υψηλότερες τιμές πετρελαίου.

Παράλληλα, τα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) της Τρίτης έδειξαν ότι ο γενικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,8% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, από 3,3% τον Μάρτιο, ενώ ο δομικός δείκτης αυξήθηκε στο 2,8% από 2,6%, διαψεύδοντας τις προβλέψεις για ηπιότερη άνοδο στο 3,7% και 2,7% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία επιβεβαίωσαν ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας μετακυλίονται ήδη στις τιμές καταναλωτή, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων το επόμενο έτος. Μετά και τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ της Τετάρτης, τα οποία επίσης υπερέβησαν τις εκτιμήσεις, τα συμβόλαια Fed funds τιμολογούσαν πιθανότητα περίπου 75% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια δράσης του επερχόμενου Προέδρου της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), Kevin Warsh, όσον αφορά τη νομισματική πολιτική.

Παράλληλα, ενδέχεται να δεχθεί πιέσεις από τον Πρόεδρο Trump για μείωση επιτοκίων, εφόσον επιμείνει στη διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά πόσο θα καταφέρει να πείσει τις αγορές ότι θα διατηρήσει την ανεξαρτησία της Fed, όπως έχει υποστηρίξει σε πρόσφατες ομιλίες του.

Φήμες παρέμβασης κινούν το γεν

Σε άλλα μέτωπα, το ιαπωνικό γεν κατέγραψε απότομη άνοδο κατά τις πρώτες ώρες της ευρωπαϊκής συνεδρίασης της Τρίτης, ωστόσο σε σύντομο χρόνο απώλεσε τα κέρδη του και παρέμεινε υπό πίεση έναντι του δολαρίου.

Φαίνεται ότι επρόκειτο για ακόμη έναν «έλεγχο ισοτιμίας» (rate check) ή για περιορισμένη παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιάπωνας αξιωματούχος υπεύθυνος για θέματα συναλλάγματος Atsumi Mimura είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τις ενέργειες παρέμβασης, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent, ο οποίος επισκέφθηκε την Ιαπωνία αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει τις κινήσεις του γεν, ανέφερε ότι ΗΠΑ και Ιαπωνία διατηρούν «συνεχή και ισχυρό συντονισμό» για την αποτροπή κερδοσκοπικών και υπερβολικών κινήσεων στην αγορά συναλλάγματος.

Ωστόσο, για να έχει ουσιαστικό και διαρκές αποτέλεσμα οποιαδήποτε παρέμβαση, ενδέχεται να απαιτηθεί και σειρά αυξήσεων επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ). Μετά την τελευταία σχετικά πιο περιοριστική απόφαση και τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τους μισθούς, οι επενδυτές αποδίδουν πλέον πιθανότητα 75% σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου.

Η στερλίνα παρέμεινε επίσης υπό πίεση, εν μέσω πολιτικής αναταραχής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά τις απώλειες του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές, αρκετά μέλη του κυβερνητικού επιτελείου παραιτήθηκαν, ενώ περίπου 80 βουλευτές ζήτησαν την παραίτηση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer.

Οι επενδυτές ανησυχούν πλέον ότι ο Starmer ενδέχεται να αντικατασταθεί από ηγέτη των Εργατικών με πιο αριστερό προσανατολισμό, ο οποίος θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τον δημόσιο δανεισμό.

Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 – Nasdaq

Στη Wall Street, τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, παρά το αδιέξοδο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν και την αυξανόμενη πιθανότητα υψηλότερων επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Παρότι μια πιο αυστηρή πορεία επιτοκίων συνεπάγεται χαμηλότερες παρούσες αξίες για τις εταιρείες υψηλής ανάπτυξης, οι οποίες αποτιμώνται βάσει προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα – ιδιαίτερα στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και των μικροτσίπ κατά την περίοδο αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου – σε συνδυασμό με τα θετικά μηνύματα από την Κίνα, επιτρέπουν στους επενδυτές να συνεχίζουν να αυξάνουν την έκθεσή τους σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Οι αγορές ποντάρουν στη συνάντηση Trump – Xi Jinping

Η άνοδος του δολαρίου επιβραδύνθηκε προς το τέλος της εβδομάδας, πιθανώς λόγω των ειδήσεων σχετικά με την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping.

Ο Πρόεδρος Xi κάλεσε την Πέμπτη τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να λειτουργήσουν ως «εταίροι και όχι αντίπαλοι», ενώ ο Trump δήλωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα είναι «καλύτερες από ποτέ».

Παρότι ο Xi προειδοποίησε για ενδεχόμενη σύγκρουση σχετικά με την Ταϊβάν, σημείωσε επίσης ότι οι εμπορικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Κίνας «κατέληξαν σε ένα γενικά ισορροπημένο και θετικό αποτέλεσμα» κατά τη χθεσινή συνάντησή τους.

Ο Trump άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υιοθετήσει ηπιότερη στάση σε ορισμένες πτυχές της αμερικανικής πολιτικής εξοπλισμών προς την Ταϊβάν.

Όλα τα παραπάνω ενίσχυσαν τις ελπίδες ότι η Κίνα θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση του αδιεξόδου στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα αποτελεί βασικό αγοραστή ιρανικού πετρελαίου και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο εγγυητή σε οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί.

* Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis