Ο Nτόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συμφωνούσε με την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια.

Ο Τραμπ δήλωσε ανοιχτός σε 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εφόσον η δέσμευση της Τεχεράνης είναι «πραγματική», σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν στην κατάπαυση του πυρός στο Ιράν κατόπιν αιτημάτων άλλων χωρών, αλλά ενδέχεται να επιστρέψουν για να κάνουν κάποιες επιπλέον διευκρινίσεις.

«Ουσιαστικά εξοντώσαμε τις ένοπλες δυνάμεις τους. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε λίγη δουλειά “καθαρισμού” επειδή είχαμε μια μικρή εκεχειρία ενός μήνα, υποθέτω ότι έτσι το λέτε», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν κυρίως στην εκεχειρία λόγω εκκλήσεων από άλλες χώρες, συγκεκριμένα το Πακιστάν. «Δεν θα ήμουν πραγματικά υπέρ αυτού, αλλά το κάναμε ως χάρη προς το Πακιστάν», είπε ο Τραμπ.

Δήλωσε επίσης ότι οι εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν «έχουν σχεδόν εξαφανιστεί». Χαρακτήρισε ως «ψευδείς ειδήσεις» τις αναφορές ότι το Ιράν διατηρεί μεγάλο μέρος των εκτοξευτών πυραύλων του.

«Τους χτυπούσαμε σαν πινιάτες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

«Οι εκτοξευτές πυραύλων έχουν εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα «εξουδετερώσουν» γρήγορα τους υπόλοιπους αν επιστρέψουν στο Ιράν.

Ο Τραμπ τα έβαλε με δημοσιογράφο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε σε έναν δημοσιογράφο που του έθεσε μια κριτική ερώτηση σχετικά με τους στόχους των ΗΠΑ στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι ένας «ψεύτικος τύπος» και ότι τα άρθρα του ισοδυναμούν με «προδοσία».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν «πλήρη στρατιωτική νίκη» απέναντι στο Ιράν και ότι αυτό αναγνωρίζεται από όλους, «εκτός από ανθρώπους σαν εσένα που δεν γράφουν την αλήθεια».

«Πραγματικά πιστεύω ότι είναι μια μορφή προδοσίας όταν γράφεις», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Al Jazeera, χωρίς να κατονομάζεται ο δημσιογράφος. «Οι συντάκτες σου σού λένε τι να γράψεις και εσύ το γράφεις. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου».

