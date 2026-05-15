Μνημόνιο Συνεργασίας με επίκεντρο την ψηφιακή ανάπτυξη των κυπριακών επιχειρήσεων υπέγραψαν σήμερα, 15 Μαΐου 2026, το ΚΕΒΕ και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Κύπρου, CITEA.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία. Εκ μέρους του ΚΕΒΕ υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης και εκ μέρους του CITEA ο Πρόεδρος Γιώργος Μαλέκκος.

Με τη συμφωνία, οι δύο οργανισμοί επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Το Μνημόνιο στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ανάπτυξης της οικονομίας, στη στήριξη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜμΕ, καθώς και στην ενίσχυση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ΚΕΒΕ και CITEA θα προωθήσουν κοινές δράσεις με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα ψηφιακής πολιτικής και τεχνολογιών.

Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν επίσης τη συνδιοργάνωση ενημερωτικών πρωτοβουλιών, τη στήριξη των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενίσχυση της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την προώθηση της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Παράλληλα, οι δύο οργανισμοί θα συνεργαστούν σε θέματα δημόσιας πολιτικής και εκπόνησης μελετών, με στόχο την ενίσχυση του επιχειρηματικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος της χώρας.

Η συνεργασία αναμένεται να συμβάλει στην πιο ενεργή συμμετοχή της Κύπρου σε ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες και να ενισχύσει περαιτέρω τη διασύνδεση του επιχειρηματικού κόσμου με τον τομέα της τεχνολογίας.