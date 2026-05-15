Το ιστορικό «Χαμάμ του Ταντή», το οποίο είναι ένα από τα σημεία αναφοράς στην εντός των τειχών Λευκωσία, κινδυνεύει, όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, με κατάρρευση. Το κτήριο, το οποίο κτίστηκε στις αρχές του 1900 από τον Κωστή Κυριάκου Ταντή και εξυπηρετούσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, είναι πλέον ερείπιο. Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα, «Χαλκίν Σεσί», το άλλοτε ιστορικό χαμάμ παρουσιάζεται κατεστραμμένο. Το κτήριο, το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται ως καταφύγιο αδέσποτων ζώων, θα καταρρεύσει εάν δεν υπάρξουν αμέσως διορθώσεις.

Κ.ΒΕΝ.