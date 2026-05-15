Το ιλιγγιώδες ποσό των 17,3 εκατομμυρίων δολαρίων έπιασε σε δημοπρασία το «Ocean Dream», το μεγαλύτερο έντονο μπλε-πράσινο διαμάντι που θεωρείται ότι υπάρχει.

Ο σπάνιος πολύτιμος λίθος βγήκε στο σφυρί από τον οίκο Christie’s στη Γενεύη και η μάχη των πλειοδοτών για την απόκτησή του κράτησε περίπου 20 λεπτά, ένδειξη ότι το ενδιαφέρον ήταν υψηλό.

Σύμφωνα με τον Rahul Kadakia, πρόεδρο του Christie’s Asia Pacific, ο αγοραστής ήταν ένα άγνωστος ιδιώτης πελάτης.

Το «Ocean Dream» βρέθηκε στην Κεντρική Αφρική τη δεκαετία του 1990 και είναι ένα διαμάντι 5,5 καρατίων, τριγωνικής κοπής.

Το διαμάντι ξεπέρασε κατά πολύ την αρχική εκτίμηση των 9 έως 13 εκατομμυρίων δολαρίων, «πιάνοντας» τελικά στη δημοπρασία 17,3 εκατομμύρια δολάρια.

Ο οίκος Christie’s χαρακτήρισε ρεκόρ την τιμή για πετράδι του είδους του που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Το μπλε διαμάντι των 25.000.000 δολαρίων

Το «Ocean Dream» δεν είναι το πιο ακριβό διαμάντι που έχει πουληθεί σε δημοπρασία του οίκου Christie’s.

Τον Νοέμβριο του 2025, τo «Mellon blue», ένα διαμάντι ζωηρού μπλε χρώματος, βάρους 9,51 καρατίων, το οποίο κοσμεί ένα δακτυλίδι, πωλήθηκε έναντι 25.000.000 δολαρίων.

Η αξία αυτού του μπλε διαμαντιού -εξαιρετικής καθαρότητας και μεταξύ των ομορφότερων χρωματιστών διαμαντιών που έχουν ποτέ προταθεί σε δημοπρασίες- υπολογιζόταν μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ίδιος πολύτιμος λίθος, γνωστός τότε με το όνομα Zoe Diamond, είχε πωληθεί έναντι 32,6 εκατομμυρίων δολαρίων από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη το 2014, καταγράφοντας εκείνη την εποχή παγκόσμιο ρεκόρ για ένα μπλε διαμάντι και την τιμή ανά καράτι.

Η υψηλότερη τιμή σε μια δημοπρασία του οίκου Christie’s για ένα διαμάντι έντονου μπλε χρώματος επιτεύχθηκε στη Γενεύη το 2016, όταν το «Oppenheimer Blue» (14,62 καράτια) είχε πωληθεί έναντι 57,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

