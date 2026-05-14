Μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμής, ευγνωμοσύνης και έμπνευσης πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό σχολείο του Καϊμακλίου, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο της παιδείας, της προσφοράς και της κοινωνικής ευθύνης

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και το Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου Γ πραγματοποίησαν εκδήλωση για την ονοματοδοσία πτέρυγας του σχολείου σε «Πτέρυγα Γιάννη Χριστοδούλου», τιμώντας τον διακεκριμένο Κύπριο επιχειρηματία και φιλάνθρωπο Γιάννη Χριστοδούλου για τη σημαντική και διαχρονική προσφορά του προς το σχολείο, την παιδεία και την ευρύτερη κοινωνία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του σχολείου, υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ. Αθηνάς Μιχαηλίδου, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα, παρουσία εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητών, γονέων και άλλων προσκεκλημένων.

Η ονοματοδοσία της πτέρυγας αποτελεί μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη αναγνώρισης προς έναν άνθρωπο με καταγωγή από το Καϊμακλί, ο οποίος κατάφερε μέσα από την επιμονή, την εργατικότητα και το όραμά του να διακριθεί διεθνώς στον επιχειρηματικό κόσμο. Την ίδια στιγμή, μέσα από το φιλανθρωπικό του έργο και τη δράση του Yiannis Christodoulou Foundation, στηρίζει διαχρονικά παιδιά, οικογένειες και σχολεία, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Η σχέση του Γιάννη Χριστοδούλου με το Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου Γ είναι βαθιά και ουσιαστική. Το Ίδρυμα έχει συμβάλει έμπρακτα στην αναβάθμιση των υποδομών του σχολείου, καλύπτοντας πλήρως το κόστος για τη δημιουργία αίθουσας πολυμέσων και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο high tech lab, εξοπλισμένο με laptops, tablets, διαδραστικές οθόνες αφής, κλιματισμό και ειδικά έπιπλα, το οποίο προσφέρει στους μαθητές πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία μάθησης και δημιουργίας.

Παράλληλα, το Ίδρυμα κάλυψε μέρος τους κόστους αναβάθμισης του εξωτερικού γηπέδου καλαθόσφαιρας του σχολείου, με την αγορά και τοποθέτηση ειδικού δαπέδου ασφαλείας, κατάλληλου για αθλητικές δραστηριότητες, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα με την τοποθέτηση στεγάστρου για το γήπεδο μπάσκετ.

Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν ουσιαστικά την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών και αναδεικνύουν το Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου Γ ως ένα σχολείο με ιστορία, σύγχρονες εγκαταστάσεις και σταθερή προοπτική εξέλιξης. Ένα σχολείο που, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, παραμένει βαθιά συνδεδεμένο με την τοπική κοινωνία και συνεχίζει να υπηρετεί με αφοσίωση τον ρόλο του ως χώρος μάθησης, ανάπτυξης, συνεργασίας και δημιουργίας.