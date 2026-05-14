Σε εξέλιξη βρίσκονται εδώ και δύο ημέρες οι εργασίες κατεδάφισης του εγκαταλελειμμένου και επικίνδυνου 14ώροφου κτηρίου της εταιρείας Pieris Estates, επί της λεωφόρου Ομονοίας, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η κατεδάφιση πραγματοποιείται στο πλαίσιο νέας ανάπτυξης που θα γίνει στο συγκεκριμένο τεμάχιο.

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΑ Λεμεσού εξέδωσε πριν από μερικές εβδομάδες την άδεια κατεδάφισης του κτηρίου.Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα έγιναν συναντήσεις με τους αιτητές και τον ΕΟΑ, λόγω του μεγάλου ύψους του κτηρίου και της γειτνίασής του με την λεωφόρο Ομονοίας.

Όπως μας αναφέρθηκε, η μεθοδολογία κατεδάφισης έχει κατατεθεί στον ΕΟΑ από τον σύμβουλο των αιτητών, ενώ οι εργασίες πραγματοποιούνται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού. Συγκεκριμένα οι εργασίες πραγματοποιούνται με ειδικό μηχάνημα που έχει έρθει από το εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι η 14ώροφη πολυκατοικία της Pieris Estates παραμένει εγκαταλελειμμένη εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1977, όταν η εταιρεία φιλοδοξούσε να δημιουργήσει το ψηλότερο κτίριο της Κύπρου για την εποχή, το «Maritime Building», στη λεωφόρο Ομονοίας.

Πριν μερικούς μήνες είχε ξεσπάσει φωτιά στο κτήριο, κατά την οποία κάηκαν ελαστικά, ενώ ο Δήμος Λεμεσού στο παρελθόν είχε προχωρήσει και σε καθαρισμό του χώρου από ακαθαρσίες και απορρίμματα, καθώς αυτό είχε καταληφθεί από άστεγους και είχε μετατραπεί σε εστία συσσώρευσης αποβλήτων και τρωκτικών.