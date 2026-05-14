Στη σύλληψη ενός 53χρονου Τουρκοκύπριου προχώρησε η Αστυνομία, σε σχέση με την υπόθεση αρπαγής παιδιού από τη Λεμεσό, που σημειώθηκε χθες από τον Τούρκο πατέρα του, ο οποίος πέρασε από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές και έφτασε στο χωριό Μανδριά της επαρχίας Λεμεσού, χρησιμοποιώντας όχημα ενοικίασης και συνοδευόμενος από συνεργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο 53χρονος ο οποίος συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων, φαίνεται πως ήταν ο συνεργός του πατέρα κατά την απαγωγή του δίχρονου παιδιού.

Ο 53χρονος εντοπίστηκε από την Αστυνομία, στην Λάρνακα και φαίνεται ότι ήταν το πρόσωπο, το οποίο βρισκόταν μαζί με τον Τούρκο πατέρα, στο αυτοκίνητο ενοικιάσεως.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, οι αρχές εικάζουν ότι ο πατέρας πέρασε παράνομα στις ελεύθερες περιοχές μέσω «τρύπας» και εκεί τον ανέμενε το δεύτερο πρόσωπο, το οποίο με όχημα ενοικίασης χρώματος άσπρο, μετέβη στην κατοικία της πρώην συμβίας του. Ενήμερη για την υπόθεση είναι και η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Εγκληματικότητα, ενώ ο καταζητούμενος πατέρας φαίνεται ότι κατάφερε να επιστρέψει στα κατεχόμενα και μάλιστα να αποστείλει σχετικό βίντεο με το βρέφος στη μητέρα.

Μιλώντας στο philenews, ο δικηγόρος της μητέρας, Ιωάννης Μιχαλάκη, ανέφερε πως «η μητέρα ήρθε πέρσι τον Οκτώβριο στην Κύπρο, στις ελεύθερες περιοχές. Αμέσως καταγγέλθηκε το θέμα στην Αστυνομία, ενημερώθηκαν οι αρχές και έκτοτε παρέμενε στις ελεύθερες περιοχές μαζί με το ανήλικο τέκνο της, ηλικίας 2 ετών. Ο Τούρκος, διότι πρόκειται για Τούρκο υπήκοο και όχι Τουρκοκύπριο, την απειλούσε συνεχώς και φαίνεται να είναι μπλεγμένος σε διάφορες καταστάσεις, σύμφωνα με όσα δηλώνει η μητέρα, ακόμη και με ναρκωτικά. Ήρθε στο σπίτι της, αφού νοίκιασε όχημα και ήρθε με κάποιον άλλο – μπορεί ο άλλος να νοίκιασε το όχημα, μπορεί να είναι Τουρκοκύπριος, δεν γνωρίζουμε. Νοίκιασαν το όχημα, πήγαν σπίτι της, αυτός προσπάθησε να την πνίξει στην πισίνα, ενώ ο άλλος άρπαξε το μωρό και έφυγαν μαζί. Σύμφωνα με την πελάτισσά μου, οι δράστες είναι δύο.

Επεσήμανε ακόμη ότι η μητέρα βρίσκεται αυτή την ώρα στην Αστυνομία για να αναγνωρίσει τον δεύτερο δράστη. «Ο καταζητούμενος καταφέρει να πάει κατεχόμενα, και συγκεκριμένα στην κατεχόμενη Αμμόχωστο όπου ανάρτησε βίντεο στο τηλέφωνο. Έχουμε ενημερώσει τις Aρχές ώστε να εντοπιστεί ο καταζητούμενος και το παιδί να επιστραφεί στα χέρια της μητέρας του».

Ο κ. Μιχαλάκη σημείωσε επίσης ότι η μητέρα έχει δώσει όλες τις πληροφορίες και λεπτομέρειες για να διευκολύνει την έρευνα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού. Υπενθυμίζεται ότι, παρά το γεγονός ότι συμμετείχε στο ειδικό πρόγραμμα προστασίας «Ελπίς» και διέθετε εφαρμογή άμεσης ειδοποίησης της Αστυνομίας στο κινητό της, ο αιφνιδιασμός και η βιαιότητα της επίθεσης δεν της επέτρεψαν να ενεργοποιήσει την ειδοποίηση εγκαίρως. Η ειδοποίηση δόθηκε αμέσως μετά την αναχώρηση των δραστών, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα. Εναντίον του δράστη εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης από τον Νοέμβριο του 2025, μετά από προηγούμενη καταγγελία της μητέρας για ενδοοικογενειακή βία που είχε διαπραχθεί στα κατεχόμενα.