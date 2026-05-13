Η έκδοση αποτελεί ορόσημο για το πρόγραμμα και υπογραμμίζει τη δύναμη, την ποικιλομορφία και τη φιλοδοξία του τεχνολογικού οικοσυστήματος της περιοχής.

Εταιρείες από την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή κατατάχθηκαν σε πέντε κατηγορίες, αναδεικνύοντας ένα ευρύ τοπίο καινοτομίας.

Η Deloitte Middle East δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πέμπτης έκδοσης του προγράμματος Middle East and Cyprus Technology Fast 50, παρουσιάζοντας τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής, και προβάλλοντας τους ιδρυτές που διαμορφώνουν το μέλλον της περιοχής.

Το πρόγραμμα έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή πλατφόρμα που αναγνωρίζει όχι μόνο την ανάπτυξη, αλλά και την ανθεκτικότητα, τη φιλοδοξία και την εφευρετικότητα του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας της περιοχής. Σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας, οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στη φετινή έκδοση αποδεικνύουν τη δύναμη της εγχώριας καινοτομίας και την αυξανόμενη ωριμότητα του ευρύτερου τεχνολογικού τοπίου στην περιοχή EMEA.

Το Technology Fast 50 αναδεικνύει και κατατάσσει τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογικές νεοσύστατες επιχειρήσεις με έδρα την Κύπρο ή χώρες της Μέσης Ανατολής, με βάση την αύξηση των εσόδων τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια, παρέχοντας μια αξιόπιστη πλατφόρμα για την ανάδειξη της ηγετικής θέσης καινοτόμων εταιρειών που έχουν. Πέρα από την γενική κατάταξη Technology Fast 50, αναγνωρίζονται και κατατάσσονται εταιρείες που αριστεύουν σε ακόμα τέσσερις κατηγορίες: Rising Star (νεότερες νεοφυείς εταιρείες με προοπτικές για μεγάλη ανάπτυξη), Impact (εταιρείες που ενσωματώνουν στοιχεία ESG στις κύριες δραστηριότητές τους), Women in Leadership (εταιρείες τεχνολογίας που ηγούνται από γυναίκες), και Kiyadat (καθιερωμένες εταιρείες τεχνολογίας που ηγούνται ή έχουν ιδρυτική ομάδα που αποτελείται από τουλάχιστον 50% άτομα από τις χώρες του GCC). Κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές έχει σχεδιαστεί για να αναδεικνύει διαφορετικές πτυχές της καινοτομίας, από scale-up εταιρείες υψηλής ανάπτυξης έως επιχειρήσεις που έχουν ως γνώμονα το σκοπό τους και επιχειρήσεις που καθοδηγούνται από τον ιδρυτή και το όραμα του. Συνολικά, όλες οι κατηγορίες απεικονίζουν μια ευρύτερη εικόνα ενός οικοσυστήματος που συνεχίζει να αναπτύσσεται, να διαφοροποιείται, να ωριμάζει και επεκτείνεται πέρα από τα παραδοσιακά πλαίσια.

Τα φετινά αποτελέσματα σηματοδοτούν σημαντικά ορόσημα για το πρόγραμμα. Για πρώτη φορά, ανάμεσα στις πρώτες πέντε κορυφαίες εταιρείες Fast 50 περιλαμβάνονται τρεις εταιρείες με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και δύο από τη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον, οι πρώτες δέκα εταιρείες στην κατηγορία Rising Stars, που αναγνωρίζει νεότερες νεοφυείς επιχειρήσεις με προοπτικές σημαντικής ανάπτυξης, έχουν όλες έδρα τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία, υπογραμμίζοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική αυτών των οικοσυστημάτων στις συγκεκριμένες χώρες.

Συνολικά, το 14% των εταιρειών που περιλαμβάνονται φέτος έχουν έδρα τους την Κύπρο, με τις περισσότερες να δραστηριοποιούνται στους κλάδους software and fintech. Επιπλέον, εννέα εταιρείες έχουν αναγνωρισθεί σαν Rising Stars, και τρείς στην κατηγορία Women in Leadership.

Ο Mutasem Dajani, CEO Deloitte Middle East, ανάφερε σχετικά «Η πέμπτη έκδοση είναι κάτι περισσότερο από μια αποτύπωση της ανάπτυξης. Είναι μια αναγνώριση των ιστοριών που οδηγούν αυτή την ανάπτυξη. Σε όλη την περιοχή, βλέπουμε ιδρυτές να δημιουργούν ανθεκτικές επιχειρήσεις με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται με σκοπό και ανταγωνίζονται επιτυχώς στη διεθνή σκηνή. Το φετινό πρόγραμμα υπογραμμίζει τη δύναμη, την ποικιλομορφία και τη φιλοδοξία του οικοσυστήματος μας, ενισχύοντας τον εξελισσόμενο ρόλο της ευρύτερης περιοχής ως κόμβου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας».

Πέρα από την κατάταξη, η φετινή έκθεση προσφέρει πληροφορίες για τις τάσεις που διαμορφώνουν το οικοσύστημα τεχνολογίας της περιοχής, παρέχοντας μια σαφέστερη εικόνα για την ανάπτυξη του σε επενδυτές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σε ηγέτες του κλάδου.

Σημαντικό για κάποιες από αυτές τις εταιρείες, είναι ότι θα αναγνωριστούν σε επίπεδο Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA), με τη συμπερίληψη τους στα EMEA Technology Fast 500 της Deloitte, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή τους πορεία.

Αναγνωρίζοντας τις επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης και προβάλλοντας τις ιστορίες τους, το πρόγραμμα Technology Fast 50 συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση και ανάπτυξη ενός πιο δυναμικού, ανταγωνιστικού και έτοιμου για το μέλλον τεχνολογικού οικοσυστήματος σε Κύπρο και Μέση Ανατολή.

Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Συνέταιρος και Επικεφαλής του προγράμματος Fast 50 DME, τόνισε τη σημασία της φετινής έκδοσης, η οποία «σηματοδοτεί μισή δεκαετία αναγνώρισης της δυναμικής και του επιχειρηματικού πνεύματος που ανθίζει σε ολόκληρη την περιοχή. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που παρατηρούμε την αυξανόμενη αναγνώριση του προγράμματος κάθε χρόνο, με έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων και σημαντικά βελτιωμένη εκπροσώπηση από όλη την περιοχή». Και συνέχισε αναφέροντας «Συγχαίρουμε όλες τις εταιρείες που ξεχώρισαν, αναγνωρίζοντας τα επιτεύγματα τους και για το ότι μοιράζονται μαζί μας τα εμπνευσμένα τους ταξίδια. Το όραμα και η αφοσίωσή τους αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους.»

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα πλήρη αποτελέσματα επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.deloitte.com/DMEFast50