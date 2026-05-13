Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) γιόρτασε χθες την 30ή επέτειο της λειτουργίας του, με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΧΑΚ, Μαρίνο Χριστοδουλίδη, να κάνει μια εκτενή ιστορική αναδρομή στην πορεία του οργανισμού.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας του ΧΑΚ, από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του και τις μεγαλύτερες κρίσεις που αντιμετώπισε.

Ο πρόεδρος του ΧΑΚ υπογράμμισε την αξιοπιστία του θεσμού, αλλά επεσήμανε πως η πορεία δεν ήταν πάντοτε ομαλή. Όπως τόνισε, το ΧΑΚ αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες και μεγάλες κρίσεις που δημιουργούσαν έντονη αβεβαιότητα.

Η πρώτη και πιο οδυνηρή κρίση ήταν η κατάρρευση του Χρηματιστηρίου στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η κατάρρευση αυτή είχε σοβαρές συνέπειες για χιλιάδες Κύπριους, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να εξανεμίζονται, καθώς η κερδοσκοπική υπερθέρμανση της αγοράς οδήγησε σε κατάρρευση των τιμών και βαριές απώλειες.

«Η κερδοσκοπική υπερθέρμανση της αγοράς οδήγησε σε κατάρρευση των τιμών και βαριές απώλειες για χιλιάδες Κύπριους επενδυτές και ήταν ένα δίδαγμα που διαμόρφωσε την κανονιστική και εποπτική ωριμότητα του θεσμού», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίδης.

Η δεύτερη σημαντική κρίση που επηρέασε το Χρηματιστήριο ήταν η οικονομική κρίση του 2013, η οποία συνοδεύτηκε από το κούρεμα καταθέσεων και την εφαρμογή του Μνημονίου στην Κύπρο. Η κρίση αυτή είχε τεράστιες συνέπειες και για το ΧΑΚ, το οποίο αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι γεωπολιτικές αναταράξεις στην περιοχή προσέθεσαν νέες προκλήσεις για τον οργανισμό.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης, το ΧΑΚ κατάφερε να ξεπεράσει αυτές τις αντιξοότητες και να εξελιχθεί. «Η επιτυχία του ΧΑΚ έγκειται στην αφοσίωση και τη στρατηγική του προσέγγιση, καθώς και στην ικανότητά του να προσαρμόζεται στις αλλαγές της αγοράς», ανέφερε, προσδιορίζοντας τη σκληρή δουλειά και την μεθοδικότητα ως τα κλειδιά για την επιτυχία.

Οι σημαντικότερες συνεργασίες

Ο Πρόεδρος του ΧΑΚ αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και συνέβαλαν στη σταθεροποίηση και ανάπτυξη του θεσμού. Ενδεικτικά, ανέφερε τη συνεργασία του ΧΑΚ με το Χρηματιστήριο Αθηνών (σήμερα Euronext Athens), η οποία απέφερε σημαντικά οφέλη και στα δύο Χρηματιστήρια σε επίπεδο υποδομών, επενδύσεων και συναλλακτικής δραστηριότητας.

Η συνεργασία αυτή ήταν καθοριστική για την ενίσχυση της θέσης του ΧΑΚ στην ευρύτερη περιοχή.

Ακόμη, ο κ. Χριστοδουλίδης ξεχώρισε το γεγονός ότι από το 2018 το ΧΑΚ είναι ιδρυτικός μέτοχος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας της Ελλάδας, μια πρωτοβουλία ιδιαίτερης σημασίας για την ενεργειακή στρατηγική της Κύπρου. Από τις 2 Οκτωβρίου 2025, το ΧΑΚ παρέχει υπηρεσίες χρηματικού διακανονισμού και φορέα κάλυψης προς τον Διαχειριστή Μεταφοράς για την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, κάτι που ενισχύει την παρουσία του ΧΑΚ στον ενεργειακό τομέα.

Σημαντικός σταθμός για το ΧΑΚ ήταν η συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Ινδίας, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει καρπούς στην αγορά.

Εντός του 2026 η αποκρατικοποίηση του

Όσον αφορά την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε το κοινό ότι εντός του 2026 αναμένεται να προκηρυχθεί ο επίσημος διαγωνισμός για την αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την οριστική αποκρατικοποίηση του οργανισμού. Ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε πως η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών είναι καθοριστική για την προώθηση αυτής της διαδικασίας.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι, με την υποστήριξη ενός αξιόπιστου στρατηγικού επενδυτή, το ΧΑΚ θα μπορέσει να προσελκύσει περισσότερες εταιρείες και επενδυτές, ενισχύοντας περαιτέρω την στρατηγική του θέση στην αγορά.