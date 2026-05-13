Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας απαντά στις επικρίσεις και τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη διαχείριση της λίμνης Παραλιμνίου, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις για την ελεγχόμενη απομάκρυνση νερού βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος, γίνεται αναφορά στο ιστορικό των έργων διαχείρισης της λίμνης, στους κινδύνους που προκαλεί η παραμονή στάσιμων νερών, αλλά και στις προσπάθειες προστασίας και ανάδειξης του υγροβιότοπου, με τον Δήμο να ζητά παράλληλα ολοκληρωμένη ανάπλαση και απαλλοτριώσεις για αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιοχής.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η συζήτηση για τη λίμνη Παραλιμνίου πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε παραπληροφόρηση.

Οι ενέργειες ελεγχόμενης απομάκρυνσης νερού από τη λίμνη γίνονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του κράτους, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης μετά από απαίτηση του Δήμου.

Υπηρεσίες του κράτους εδώ και χρόνια είχαν δημιουργήσει ανάχωμα σε ιδιωτική γη για συγκράτηση του νερού για σκοπούς προστασίας των πουλιών που καταφεύγουν εκεί.

Θυμίζουμε ότι υπήρχε ένα σημαντικό έργο υποδομής εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα ολόκληρης της περιοχής.

Το έργο αυτό κατασκευάστηκε ακριβώς για:

• τον εμπλουτισμό του υδροφορέα,

• την άρδευση,

• και την αντιμετώπιση της ελονοσίας και των κουνουπιών που μάστιζαν την περιοχή.

Από το 1962 ξεκίνησαν οι μελέτες και η κατασκευή ανοικτού καναλιού μήκους 11 χιλιομέτρων, με τη δημιουργία περίπου 40 φραγμάτων και θυροφράγματος ελέγχου της στάθμης του νερού. Το έργο ολοκληρώθηκε το 1966 και λειτουργούσε μέσω εμπλουτισμού του υδροφορέα και άντλησης νερού.

Σήμερα, λόγω της παραμονής του νερού στη λίμνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα:

• αυξάνεται σημαντικά η αλατότητα,

• υποβαθμίζεται ο υδροφορέας,

• το νερό καθίσταται ακατάλληλο για χρήση,

• και δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία λόγω στάσιμων νερών και αυξημένων κουνουπιών στις περιοχές Παραλιμνίου, Δερύνειας και Σωτήρας.

Σε αντίθεση με όσα ακούγονται, εμείς στηρίζουμε και αναδεικνύουμε τον υγροβιότοπο:

• δημιουργήσαμε παρατηρητήριο πουλιών,

• οργανώνουμε εκθέσεις φωτογραφίας σε συνεργασία με το Lake Photography,

• καλέσαμε το Τμήμα Περιβάλλοντος και πραγματοποιήσαμε μαζί εγκαίνια,

• ζητούμε εδώ και χρόνια ολοκληρωμένη μελέτη ανάπλασης,

• και απαιτούμε απαλλοτριώσεις ώστε το κράτος να μπορεί να προχωρήσει νόμιμα σε έργα διαχείρισης

Το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε σε συνεχείς συσκέψεις με το Τμήμα Περιβάλλοντος για να δρομολογηθεί η ολιστική ανάπλαση της λίμνης.

Το νερό δεν απομακρύνεται ανεξέλεγκτα. Οι εκροές γίνονται με καθημερινές μετρήσεις και επιτόπιους ελέγχους από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να διατηρηθεί η απαιτούμενη στάθμη και να προστατευθεί η αναπαραγωγή των πουλιών που παραμένουν στην περιοχή.

Η λίμνη είναι Ζώνη Ειδικής Προστασίας, όμως βρίσκεται σε ιδιωτικά τεμάχια. Για αυτό ζητούμε εδώ και χρόνια από το κράτος να προχωρήσει σε απαλλοτριώσεις.

Η περιοχή χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος τη δημόσια υγεία, την ορθολογική διαχείριση του νερού και τον σεβασμό της ιδιωτικής περιουσίας.