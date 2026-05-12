Την αποστράγγιση της Λίμνης Παραλιμνίου καταγγέλλει το BirdLife Cyprus η οποία, όπως αναφέρει, βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες μετά την αφαίρεση μέρους του αναχώματος που συγκρατούσε το νερό, με τη σύμφωνη γνώμη αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, και έπειτα από πιέσεις και αιτήματα από τον Δήμο Παραλιμνίου με πρόσχημα το πρόβλημα των κουνουπιών και την υψηλή αλατότητα του υδροφορέα.

Σύμφωνα με το BirdLife Cyprus η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στην πιο κρίσιμη περίοδο για τα πουλιά της λίμνης, την περίοδο φωλεοποίησης τους. Είδη όπως ο Καλαμοκαννάς, η Πελλοκατερίνα και το Νανοπλουμίδι φωλιάζουν αυτή την περίοδο και εξαρτώνται από ρηχά νερά και λασπώδεις παρυφές για την εκκόλαψη των αυγών και την επιβίωση των νεοσσών τους. Απότομες αλλαγές στη στάθμη του νερού μπορούν να οδηγήσουν σε εγκατάλειψη και απώλεια φωλιών και ενδιαιτημάτων, ενώ η ύπαρξη νερού γύρω από τις φωλιές προστατεύει τα πουλιά από θηρευτές.

Παράλληλα, η Λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί τον σημαντικότερο βιότοπο του ενδημικού Νερόφιδου της Κύπρου, του οποίου η περίοδος αναπαραγωγής ξεκινά στα τέλη της άνοιξης. Η παρουσία νερού και κατάλληλων μικροενδιαιτημάτων είναι κρίσιμη για την επιβίωση του είδους.

«Παρόλα αυτά, αντί να εφαρμόζεται μια επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση του υδατικού ισοζυγίου της λίμνης, ζούμε για ακόμη μια φορά μονομερείς ενέργειες αποστράγγισης, χωρίς διαφάνεια, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς σαφή γνώση και ενημέρωση για τις επιπτώσεις τους», σημειώνει.

Προσθέτει ότι η «αποστράγγιση της λίμνης με επίκληση του προβλήματος των κουνουπιών δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά, ούτε και ο ισχυρισμός της υψηλής αλατότητας του υδροφορέα με την ύπαρξη νερού στη Λίμνη Παραλιμνίου. Αντίθετα, σχετικές μελέτες από το Τμήμα Περιβάλλοντος έχουν δείξει ότι οι βασικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών εντοπίζονται κυρίως σε στάσιμα νερά σε εγκαταλελειμμένες πισίνες και ανολοκλήρωτα εργοτάξια, όχι στη λίμνη. Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί όπου πραγματικά εντοπίζεται. Ενώ η υψηλή αλατότητα του υδροφορέα, ειδικά στην περιοχή των Κοκκινοχωριών, είναι γνωστό ότι έχει προκληθεί από την υπερβολική υπεράντληση του υπογείου υδροφορέα από γεωτρήσεις, τόσο αδειοδοτημένες όσο και παράνομες».

Σύμφωνα με εισηγήσεις ειδικών, τονίζει, κατά την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου θα πρέπει να διατηρούνται ρηχά και σχετικά σταθερά επίπεδα νερού (10–30 εκ.) σε τμήματα της λίμνης για παρυδάτια είδη όπως ο Καλαμοκαννάς, ενώ άλλες περιοχές να παραμένουν ξηρές ώστε να δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες αναπαραγωγής για είδη όπως η Πελλοκατερίνα.

Με βάση τα πιο πάνω, «θέτουμε άμεσα ερωτήματα τα οποία έχουμε αποστείλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων:

• Ποιος αποφάσισε την αφαίρεση του αναχώματος, με ποια επιστημονικά δεδομένα και στη βάση ποιου Διαχειριστικού Σχεδίου;

• Πόσο νερό απομακρύνεται από τη λίμνη ανά ώρα και πόσο νερό προβλέπεται να χαθεί;

• Πόσο νερό θα διατηρηθεί στη λίμνη μέχρι και το πέρας της αναπαραγωγικής περιόδου κατά το τέλος Ιουνίου;

• Ποιος παρακολουθεί και ελέγχει τη διαδικασία;

• Ποιος και με ποια κριτήρια θα αποφασίσει το κλείσιμο του καναλιού;

• Γιατί η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στην κορύφωση της περιόδου αναπαραγωγής και πώς συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Διατάγματος Προστασίας και Διαχείρισης για την Ειδική Ζώνη Διατήρησης της Λίμνης Παραλιμνίου;

Ζητούμε:

• Την άμεση επαναφορά του αναχώματος και το κλείσιμο του καναλιού και την αποφυγή ανάλογων περιστατικών αδικαιολόγητης και μονομερούς αποστράγγισης στο μέλλον

• Την ολοκλήρωση και εφαρμογή των εισηγήσεων της υδρολογικής μελέτης που θα καθορίσει το απαιτούμενο υδατικό ισοζύγιο της λίμνης

• Τη σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής για τη Λίμνη Παραλιμνίου, η οποία θα λαμβάνει αποφάσεις στη βάση επιστημονικών δεδομένων και της υδρολογικής μελέτης για να διαχειρίζεται το υδατικό ισοζύγιο

• Την άρση όλων των παρανομιών εντός της προστατευόμενης περιοχής

Η εικόνα της Λίμνης Παραλιμνίου τα τελευταία χρόνια δείχνει ξεκάθαρα ότι, όταν το νερό παραμένει και η διαχείριση γίνεται σωστά, η ζωή επιστρέφει, και μαζί της δημιουργείται μια ολοένα αυξανόμενη αξία για την περιοχή, την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό. Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας από τους ελάχιστους εναπομείναντες φυσικούς υγροτόπους της Κύπρου και προστατεύεται μέσω του δικτύου Natura 2000. Η διαχείριση της δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά, χωρίς συντονισμό και χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Θα αναμέναμε ότι μετά την καταδίκη της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2012, τη μοναδική για περιβαλλοντικά ζητήματα μέχρι σήμερα, για την έλλειψη ουσιαστικής προστασίας της Λίμνης Παραλιμνίου και του νερόφιδου, η χώρα μας θα είχε αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Κάτι που δεν φαίνεται να έχει γίνει μέχρι σήμερα».