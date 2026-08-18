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Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά και κυρίως τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβη στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο, λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής, ελληνικής καταγωγής, και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποκτά βίντεο-ντοκουμέντο που έχει έρθει στη διάθεση των Αρχών. Στο υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος, μέχρι να καταλήξει στο έδαφος, πολύ κοντά στο σημείο όπου επρόκειτο να προσγειωθεί.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν με ακρίβεια την πορεία της πτήσης και να διαπιστώσουν τι συνέβη κατά τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Η πτήση είχε ξεκινήσει από την ευρύτερη περιοχή του Μαρκόπουλου, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο χειριστής είχε ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία ότι προετοιμαζόταν για την προσγείωση. Ακολούθησε, ωστόσο, σιγή ασυρμάτου για μερικά δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, κάτοικοι που βρίσκονταν κοντά στο ελικοδρόμιο ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο. Πρόκειται για μαρτυρίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς ενδέχεται να δώσουν στοιχεία για την κατάσταση του ελικοπτέρου λίγο πριν από την πτώση.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν υπήρξε μηχανική βλάβη ή εάν η πτώση οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα.

Το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης δεν μπορεί να αποκλειστεί, ωστόσο η τελική απάντηση αναμένεται από την έρευνα του αρμόδιου φορέα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία θα εξεταστούν προκειμένου να συνταχθεί το σχετικό πόρισμα, το οποίο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Σημαντικό στοιχείο θεωρούνται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Σίφνο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου στις 18:17, όταν ενημερώθηκε η Πυροσβεστική για την πτώση, στην περιοχή δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι και οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Έμπειρος ο χειριστής

Ο 55χρονος χειριστής περιγράφεται από ανθρώπους του επαγγελματικού του περιβάλλοντος ως ιδιαίτερα έμπειρος, με χιλιάδες ώρες πτήσης. Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις και μετά την αποστρατεία του συνέχισε επαγγελματικά ως χειριστής ελικοπτέρων.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν στοιχεία από την τελευταία επικοινωνία του με το Κέντρο Ελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να διαπιστωθεί εάν κατά την επικοινωνία αυτή υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά σε πρόβλημα ή δυσλειτουργία του ελικοπτέρου.

Η επιχείρηση στο σημείο

Η συντριβή σημειώθηκε πολύ κοντά σε κατοικίες, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς υπήρξε κίνδυνος για περισσότερα θύματα.

Η Πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο με δύο πυροσβέστες και ένα όχημα και προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις δημιούργησαν περίμετρο ασφαλείας, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών και των υπόλοιπων συνεργείων.

Στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής, ενώ αρχικά δεν υπήρχε σαφής εικόνα για τον αριθμό των επιβαινόντων. Στη συνέχεια, όμως, επιβεβαιώθηκε ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα, τα οποία και έχασαν τη ζωή τους.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή.

ertnews.gr