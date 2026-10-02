Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Κάνει σοβαρές καταγγελίες και ζητά όπως παρέμβουν αμέσως οι αρμόδιες Αρχές η Διαχειριστική Επιτροπή του συγκροτήματος FILANTA COURT, στη λεωφόρο Μακαρίου στη Λάρνακα η οποία έχει κριθεί ως επικίνδυνη από τον τοπικό Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, εκμετάλλευση διαμερισμάτων χωρίς τη συναίνεση ιδιοκτητών, αυθαίρετη και υπερπλήρη διαμονή, αλλά και απειλές εναντίον των νόμιμων ιδιοκτητών.

Σημειώνεται πως πρόκειται για συγκρότημα 5 πολυκατοικιών που βρίσκονται κοντά στο λιμάνι, στο οποίο στις 27 Μαΐου ένας αλλοδαπός έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν πήδηξαν από μπαλκόνια για να μην συλληφθούν, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Η Διαχειριστική Επιτροπή αναφέρει ότι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και υποστατικών, εκφράζουν έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία για τα περιστατικά που, όπως υποστηρίζουν, λαμβάνουν χώρα στους κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους των πολυκατοικιών. Μεταξύ άλλων, καταγγέλλουν κατοχή διαμερισμάτων με πλαστά, άκυρα ή παράνομα ενοικιαστήρια συμβόλαια, χωρίς τη συναίνεση των νόμιμων ιδιοκτητών, καθώς και ενοικίαση διαμερισμάτων και είσπραξη εισοδημάτων από τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συναίνεση των ιδιοκτητών.

Η Επιτροπή κάνει, μάλιστα, λόγο για ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω είσπραξης ενοικίων από μη δικαιούχους, καθώς και για παράνομη εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Σημειώνει, εξάλλου, πως γίνονται παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος, είτε απευθείας σε μετρητές είτε μέσω εξωτερικής καλωδίωσης από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, οι οποίες, όπως αναφέρεται, ελέγχθηκαν από την ΑΗΚ και κρίθηκαν επικίνδυνες. Καταγγέλλουν, ακόμη, παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο υδατοπρομήθειας, κλοπή νερού και παροχή ή εμπορία νερού από έναν μετρητή προς άλλα διαμερίσματα.

Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν πως έχουν δεχθεί απειλές και καταγγέλλουν περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα «φωνάζουν και τρομοκρατούν ενοίκους». Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει προβεί ήδη σε καταγγελία στην Αστυνομία εναντίον συγκεκριμένων ατόμων.

Αναφέρει, εν τω μεταξύ, πως σε συνεργασία με τον ΕΟΑ Λάρνακας, έχει διορίσει πολιτικό μηχανικό και προχωρεί σε εργαστηριακούς ελέγχους για να διαφανεί η κατάσταση της στατικότητας των πολυκατοικιών. Προσθέτει, επίσης, πως έχουν ληφθεί μέτρα, κατόπιν υποδείξεων του ΕΟΑΛ, για προστασία ενοίκων και περαστικών από πτώση σοβάδων, ενώ προγραμματίζονται ενέργειες για επιδιορθώσεις και ανακαίνιση των κτιρίων. «Η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση χώρων, η υπερπληρότητα, η αυθαίρετη διαμονή και πιθανές παρεμβάσεις σε κοινόχρηστες ή ιδιωτικές υποδομές δημιουργούν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, υγιεινής, δημόσιας τάξης και προστασίας της περιουσίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση, στην οποία καλούνται οι αρμόδιες Αρχές να διερευνήσουν τις καταγγελίες και να διώξουν όσους παρανομούν.

Ζητείται, επίσης, έλεγχος της νομιμότητας χρήσης και διαμονής στους χώρους των κτηρίων, έλεγχος και αφαίρεση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών συνδέσεων που αφαιρούνται και επανασυνδέονται, καθώς και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας, της υγείας και της περιουσίας των νόμιμων ιδιοκτητών και ενοίκων.

Η Διαχειριστική Επιτροπή διευκρινίζει ότι η διαμαρτυρία των ιδιοκτητών δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, αλλά αφορά, όπως λέει, «αποκλειστικά τη νομιμότητα, την ασφάλεια, την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας και την προστασία των δικαιωμάτων των νόμιμων ιδιοκτητών και χρηστών».

Σημειώνεται πως o «Φ» έχει θέσει επανειλημμένα με σειρά ρεπορτάζ, εδώ και μια διετία, τα όσα απαράδεκτα συμβαίνουν στην εν λόγω πολυκατοικία, αφού έχει δεχθεί κατ’ επανάληψη καταγγελίες τόσο από νόμιμους ενοίκους στην πολυκατοικία, όσο και από περιοίκους που φωνάζουν τόσο για την οχληρία, όσο και για την άθλια κατάσταση που επικρατεί στους εξωτερικούς χώρους.