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«Ποτέ δεν αμφέβαλα για τον αγνό και ανιδιοτελή κόσμο της ιστορικής μας παράταξης», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αβέρωφ Νεοφύτου, υπογραμμίζοντας πως τους συγκινούν και μου δίνουν δύναμη τα χιλιάδες μηνύματα που μου στέλνετε με κάθε τρόπο, συμπατριώτες από κάθε γωνιά της Κύπρου μας

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Με συγκινούν και μου δίνουν δύναμη τα χιλιάδες μηνύματα που μου στέλνετε με κάθε τρόπο, συμπατριώτες από κάθε γωνιά της Κύπρου μας, απόδημοι, πολίτες από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, ανένταχτοι και, βέβαια, Συναγερμικοί συναγωνιστές.

Ποτέ δεν αμφέβαλα για τον αγνό και ανιδιοτελή κόσμο της ιστορικής μας παράταξης, του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ).

Μαζί πορευτήκαμε αυτά τα 50 χρόνια. Στα δύσκολα και στα εύκολα. Στις χαρές και στις λύπες. Στις επιτυχίες και στις αποτυχίες.

Δεν θα σας προδώσω ποτέ. Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να προδώσει ξανά το κοινό μας όραμα και το σχέδιό μας για τον τόπο και τα παιδιά μας.

Και αυτή είναι η δέσμευση μου σε όλους τους συμπολίτες μου και σε ολόκληρη την κοινωνία.

Μαζί προχωράμε.