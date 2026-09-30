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«Η δική μου δουλειά είναι να προστατεύσω την παράταξη μου μέσω της διαδικασίας». Με τη συγκεκριμένη υπεκφυγή απάντησε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ερωτηθείσα μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για το περιβόητο δείπνο που φέρεται να είχε με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, τον Κρις Παναγιώτου και τον διευθυντή της εφημερίδας «Πολίτης».

Συγκεκριμένα, η κ. Δημητρίου ρωτήθηκε αν πράγματι πραγματοποιήθηκε το δείπνο μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα, δηλώνοντας: «Εδώ είμαστε για το Κυπριακό. Επιτρέψτε μου να προστατεύσω το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και του κόμματος που ηγούμαι. Όλα στην ώρα τους. Η δική μου δουλειά είναι να προστατεύσω την παράταξή μου μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Όλα τα υπόλοιπα είναι αχρείαστα».