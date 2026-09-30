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Στην επικαιρότητα ήρθε ξανά η ανανέωση του στόλου των αρμάτων μάχης της Εθνικής Φρουράς. Πράγματι, όλοι οι τύποι οχημάτων είναι πεπαλαιωμένοι και χρειάζονται αντικατάσταση. Αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, είναι ότι δεν υπάρχουν φθηνές λύσεις.

Η αντικατάσταση όλων των οχημάτων θα κοστίσει στη Δημοκρατία εκατοντάδες εκατομμύρια.

Η Κυβέρνηση κληρονόμησε αυτό το ζήτημα, όμως καλείται να το επιλύσει επιλέγοντας την καταλληλότερη λύση για την άμυνα του τόπου. Τα άρματα μάχης, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της.

Α.Π.