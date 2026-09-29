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Κατακραυγή έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζευγάρι influencers που φωτογραφήθηκε καθισμένο πάνω σε θαλάσσια χελώνα την ώρα που το ζώο γεννούσε τα αυγά του σε παραλία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τη συμπεριφορά τους απέναντι στο προστατευόμενο είδος.

Το περιστατικό συνέβη στο Ομάν, στην περιοχή Ras al Hadd, και γρήγορα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

Ο 32χρονος Ουκρανός αθλητής Βαντίμ Ολέινικ έκανε διακοπές με τη σύντροφό του, Ολένα Κραβτσένκο, όταν συνέβη το εξοργιστικό περιστατικό.

Το ζευγάρι θεώρησε ότι είναι καλή ιδέα να καθίσουν πάνω στο καβούκι της θαλάσσιας χελώνας ενώ αυτή ήταν σε φάση ωοτοκίας και φωτογραφήθηκαν εναλλάξ, χαμογελώντας πλατιά και κάνοντας το σήμα της νίκης.

Ουκρανοί influencers πόζαραν καθιστoί σε θαλάσσια χελώνα στο Ομάν

Μάλιστα, σε βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται η χελώνα να περπατά με δυσκολία στην άμμο, ενώ οι δύο ασυνείδητοι κάθονται με άνεση πάνω στο καβούκι της.

🇴🇲🇺🇦 This is horrible.



A Ukrainian fitness influencer and his partner sat on a nesting sea turtle in Oman, and he even picked up a hatchling while the turtle was laying eggs.



After it went viral, he apologized and said he didn’t know the rules.



It’s not rocket science what the… September 28, 2026

Οι σοκαριστικές φωτογραφίες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και προκάλεσαν χιλιάδες αρνητικά και οργισμένα σχόλια, ενώ το ζευγάρι κατηγορήθηκε επίσης ότι μάζευε και νεογέννητα χελωνάκια.

Tourist sparks fury in Oman after riding a sea turtle down a beach as it was laying eggs https://t.co/cqGkLrybzz September 29, 2026

Το περιστατικό καταδικάστηκε έντονα, ενώ η Αρχή Περιβάλλοντος του Ομάν δήλωσε αργότερα ότι οι ενέργειες του Ολέινικ παραβίασαν τους νόμους και τους κανονισμούς για την προστασία της άγριας ζωής.

Η αρχή ανέφερε ότι έλαβε τα «απαραίτητα νομικά μέτρα κατά του ενδιαφερόμενου ατόμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Μετά τον σάλο, το ζευγάρι των influencers ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι δεν γνώριζαν τη νομοθεσία του Ομάν και δεν πίστευαν ότι έκαναν κάτι κακό.

iefimerida.gr