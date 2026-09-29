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Δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, αλλά η απάντηση είναι πλέον ξεκάθαρη. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας μέχρι τέλους και ανεξάρτητα από τις εσωκομματικές διαδικασίες στον ΔΗΣΥ.

Διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις των όσων δήλωσε σήμερα το πρωί ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, είναι προφανές ότι θέτει την υποψηφιότητά του στο τραπέζι και δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Αφήνει ένα παράθυρο ανοικτό, αλλά την ίδια ώρα στέλνει και το μήνυμα πως δεν είναι υποψήφιος για να είναι υποψήφιος. Με αυτό ουσιαστικά διαμηνύει ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει την υποψηφιότητά του για να έχει τη στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι, αν δεν την έχει, δεν θα είναι υποψήφιος.

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν απάντησε ξεκάθαρα για το τι προτίθεται να κάνει. Ωστόσο, κάποια σημεία των δηλώσεών του είναι αποκαλυπτικά των προθέσεών του.

«Δεν μπορώ να περάσω αυτά που πέρασα και το 2023».

«Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού».

«Δεν κατεβαίνω υποψήφιος για… υποψήφιος».

«Η υποψηφιότητά μου εξαγγέλθηκε χωρίς προαποφάσεις και χωρίς αποκλεισμούς. Δεν κατεβαίνω υποψήφιος για υποψήφιος».

«Δεν αποκλείω οτιδήποτε (συζήτηση για συναινετική λύση με Αννίτα ή Παμπορίδη) αλλά βλέπετε και στη σημερινή συζήτηση επικρατούν οι διαδικασίες, γιατί θέλουμε να προσπεράσουμε την ουσία των μεγάλων πολιτικών διακυβευμάτων για τον τόπο μας. Θα τα προσπεράσω και θα μείνω σε αυτό που για δεκαετίες πρότασσα. Με τα λάθη και τις παραλείψεις μου. Να παραμείνουμε στην ουσία της πολιτικής».

Αναφορές οι οποίες είναι τροχιοδεικτικές των προθέσεών του. Όπως είναι προφανής και η πολιτική του πρόταση με την οποία κατέρχεται στην κούρσα των προεδρικών εκλογών.

Να προτάξει το Κυπριακό ως βασικό άξονα της υποψηφιότητας και της αποφασιστικότητάς του να οδηγήσει τα πράγματα σε κατάληξη και λύση.

Να αναδείξει τις βασικές πολιτικές διαφορές του με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, τόσο στα θέματα οικονομίας όσο και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Προτάσσοντας ουσιαστικά, αφενός, το γεγονός ότι αναγνωρίζει μεν τα θετικά αποτελέσματα μέσω των θετικών οικονομικών δεικτών και ότι συμφωνεί με τον δυτικό προσανατολισμό της χώρας και την αναβάθμιση της σχέσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα υπερτονίζει ότι δεν υπάρχουν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες. Πρώτον, διότι μεγάλο μέρος της κοινωνίας αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καθημερινότητα και, δεύτερον, διότι, παρά την αναβαθμισμένη σχέση με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την ΕΕ, το Κυπριακό παραμένει άλυτο και η Τουρκία αδιάλλακτη.

Δεν ήταν τυχαία, άλλωστε, η επιλογή του να ασκήσει έμμεση κριτική στην ηγεσία του κόμματος για το γεγονός ότι δεν είναι εμφανείς οι διαφωνίες και οι διαφορές του ΔΗΣΥ με την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά και να επικρίνει δηλώσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, με τις οποίες άφηνε να νοηθεί ότι ευνοεί μια συνεργασία του ΔΗΣΥ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Δεν θα αντιπαρατεθώ με τον Νίκο Αναστασιάδη σε προσωπικό επίπεδο, δεν το πράττω γενικότερα στην πολιτική μου καριέρα. Θα απαντήσω στο πολιτικό κομμάτι. Όταν ο τέως ΠτΔ και πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, μετά τις βουλευτικές εκλογές, δηλώνει ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι σάρκα από τη σάρκα μας και αναφέρεται στον ΔΗΣΥ ως κυβερνώσα παράταξη.

Επιπρόσθετα, ο δεύτερος τη τάξει (σ.σ. Ευθύμιος Δίπλαρος) είπε πως δεν πρέπει να αποκλείσουμε να γίνουμε συγκυβέρνηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Και μέχρι πρότινος ο Νίκος Τορναρίτης δήλωνε πως δεν πρέπει να αποκλείουμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Πώς μπορείς να έχεις διακριτή πολιτική πρόταση όταν εμπεδώθηκε και στα μέλη ότι είναι το ίδιο και το αυτό; Ότι συμφωνούμε σε εξωτερική πολιτική, Κυπριακό και οικονομία. Πώς μπορείς, στην τελική ευθεία των βουλευτικών, να θεωρείς ότι είσαι αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας όταν είσαι σχεδόν συμπολίτευση;» ανέφερε στη διάσκεψη Τύπου.

Στο χθεσινό Vidcast Philenews, τράβηξε γραμμή διαφοροποίησης και από την Αριστερά, λέγοντας πως το ΑΚΕΛ είναι πολύ καλό κόμμα για να καταγράφει το πρόβλημα, αφήνοντας να νοηθεί ότι δεν μπορεί να δίνει λύσεις.