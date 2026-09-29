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Την ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκδότης της εφημερίδας «Πολίτης», Κρις Παναγιώτου, κλήθηκε να σχολιάσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου, κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης που παρέθεσε.

Όπως είπε, «χαίρομαι που ο κ. Παναγιώτου επιβεβαιώνει το δείπνο. Από εκεί και πέρα δεν έχει καμία σχέση η εξαγγελία της υποψηφιότητας μου με οποιοδήποτε δείπνο. Δεν είναι θέμα φαγητού η πολιτική ουσία και η πολιτική μου εξαγγελία».

Υπενθυμίζεται ότι στην δήλωση του, ο κ. Παναγιώτου υπογραμμίζει ότι «η προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα δείπνο ως συμφωνία για τις προεδρικές του 2028 είναι τουλάχιστον αστεία. Δεν υπήρξε και δεν μπορούσε να υπάρξει τέτοια συμφωνία. Ποιος στα αλήθεια θα μπορούσε να δεσμεύσει ένα ολόκληρο κόμμα πάνω από ένα πιάτο φαγητό».