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Ο νέας γενιάς πύραυλος Starship της SpaceX τέθηκε για πρώτη φορά σε τροχιά τη Δευτέρα (28/9), παρά την απώλεια ενός από τους κινητήρες του κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το διαστημικό όχημα κατάφερε να συνεχίσει την αποστολή του και να απελευθερώσει την πρώτη παρτίδα νέων δορυφόρων Starlink, σε μια δοκιμή που θεωρείται σημαντική για τα σχέδια της εταιρείας του Έλον Μασκ να εντάξει το Starship σε τακτική επιχειρησιακή χρήση από τα τέλη του έτους.

Λίγο αργότερα, το Starship πραγματοποίησε προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, δυτικά της Χιλής, όπου και εξερράγη.

Παρότι η αποστολή είχε αρχικά σχεδιαστεί να διαρκέσει περίπου 10 ώρες, περιορίστηκε σε περίπου τρεις εξαιτίας του προβλήματος στον κινητήρα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της SpaceX, οι βασικοί στόχοι της πτήσης επιτεύχθηκαν.

Splashdown confirmed. Congratulations to the entire SpaceX team on the first orbital flight of Starship! pic.twitter.com/urjmiwnvNl September 28, 2026

Όπως αναφέρει το Reuters το μη επανδρωμένο όχημα, ύψους 40 ορόφων, που αποτελείται από έναν ενισχυτικό πύραυλο «Super Heavy» με το κύριο ανώτερο στάδιο του «Starship» στην κορυφή του, απογειώθηκε από την εξέδρα εκτόξευσης του συγκροτήματος «Starbase» της SpaceX, κατά μήκος του Κόλπου του Μεξικού κοντά στο Μπράουνσβιλ.

Ο ενισχυτικός πύραυλος «Super Heavy» ανέβασε το ανώτερο στάδιο του «Starship» στο διάστημα πριν επιστρέψει ο ίδιος στα νερά του Κόλπου για προσθαλάσσωση ελεγχόμενη από τον κινητήρα, μετά από δύο προηγούμενες αποστολές, κατά τις οποίες ο ενισχυτικός πύραυλος είχε πραγματοποιήσει σκληρές προσγειώσεις.

Περίπου δύο εκατομμύρια χρήστες του Χ συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν ζωντανά την πορεία του πυραύλου από τον επίσημο λογαριασμό της Space X. Η διαστημική εταιρεία δημοσίευσε πολλά εντυπωσιακά πλάνα από το διάστημα. Η έκρηξη σημειώνεται στο 3:44:17 της μετάδοσης.

Starship’s 14th flight is set to launch on Monday, Sept 28. The 75-minute launch window opens at 7:15 a.m. CT. Live coverage of the mission starts ~35 minutes before launch → https://t.co/uQKQvgaTmJ September 27, 2026



Το απρόοπτο με τον κινητήρα του Starship

Ωστόσο, δεν έλειψαν τα απρόοπτα. Μόλις έφτασε στο διάστημα, ένας από τους τρεις κύριους κινητήρες του «Starship» σταμάτησε να λειτουργεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο, μια εξέλιξη που οδήγησε τον εκπρόσωπο της SpaceX, Dan Huot, να ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της αποστολής από την εταιρεία ότι το σκάφος δεν θα μπορούσε να φτάσει σε τροχιά. «Η ομάδα αποφάσισε να μην επιδιώξει την είσοδο σε τροχιά», δήλωσε.

Ωστόσο, ο ίδιος αναθεώρησε μετά από μια ενημέρωση από τους μηχανικούς, η οποία επιβεβαίωσε ότι το σκάφος μπορούσε ακόμα να επιχειρήσει μια ανάφλεξη κινητήρα που θα το εκτόξευε σε τροχιά, κάτι που το Starship πέτυχε με επιτυχία λίγα λεπτά αργότερα. Όταν μπήκε σε τροχιά, το Starship άρχισε να εκτοξεύει έναν προς έναν 26 δορυφόρους Starlink νέας γενιάς σε προγραμματισμένο υψόμετρο περίπου 269 χλμ.

Το Starship, το οποίο κατασκευάστηκε για να εκτοξεύει πιο συχνά τους δορυφόρους Starlink της SpaceX και να μεταφέρει μελλοντικές αποστολές της NASA στη Σελήνη, αναμενόταν να ολοκληρώσει έξι τροχιές γύρω από τη Γη πριν τη προσθαλάσσωση.

Η επίτευξη της τροχιάς, ένα βασικό ορόσημο για κάθε νέο πύραυλο που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει ωφέλιμα φορτία στο διάστημα, ήταν ένα επίτευγμα που καθυστέρησε πολύ για το Starship, το οποίο ο Musk είχε κάποτε προβλέψει ότι θα επιτευχθεί το 2022, και θα ακολουθούσε η εκτόξευση δορυφόρων το 2023. Από το 2023, ωστόσο, και οι 13 προηγούμενες δοκιμαστικές πτήσεις του Starship περιορίστηκαν στον υποτροχιακό χώρο, παρά μια σχεδόν δεκαετή εκστρατεία ανάπτυξης που έχει κοστίσει στη SpaceX περισσότερα από 15 δισ. δολάρια μέχρι σήμερα. Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι οραματίζεται τελικά να εκτοξεύει εκατοντάδες ή χιλιάδες Starship ετησίως, ένας ρυθμός εκτόξευσης άνευ προηγουμένου στη διαστημική βιομηχανία. «Το Starship απέχει 2 έως 3 χρόνια από τις πτήσεις ανά ώρα», έγραψε ο Musk στο X την Κυριακή.

H 14η πτήση του Starship και το νέο δορυφορικό δίκτυο Starlink

Η αποστολή της Δευτέρας θεωρείται τεχνικά ως η 14η δοκιμαστική πτήση του Starship. Ωστόσο, μεταφέρει την ομάδα των νέων δορυφόρων διαδικτύου Starlink, που πιθανότατα αξίζουν εκατομμύρια δολάρια, το πρώτο τροχιακό φορτίο για το Starship.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σημερινή εκτόξευση των νέων δορυφόρων V3 Starlink της SpaceX ισοδυναμεί με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε προβλεπόμενα έσοδα για το τμήμα Starlink της εταιρείας, με βάση την πρόσθετη χωρητικότητα πελατών του δικτύου — υπογραμμίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο του Starship στην εξυπηρέτηση του πυρήνα των κερδών της εταιρείας.

Σύμφωνα με την SpaceX, οι δορυφόροι Starlink V3 της αποστολής της Δευτέρας μπορούν να διαχειριστούν 10 φορές περισσότερα δεδομένα από τους προκάτοχούς τους, τους μίνι-δορυφόρους V2, τους οποίους η εταιρεία εκτοξεύει 20 ή 30 κάθε φορά με τους πυραύλους Falcon 9, που αποτελούν το βασικό της μέσο. Επιδιώκοντας να αναπτύξει τον δορυφορικό του στόλο ευρυζωνικής πρόσβασης με ταχύτερο ρυθμό, ο Μασκ επιθυμεί να εκτοξεύει τους V3 μεγαλύτερης χωρητικότητας σε παρτίδες των 60 ανά εκτόξευση, μόλις το Starship τεθεί σε τακτική λειτουργία — ένας στόχος που πλέον επιδιώκει να επιτύχει στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Επίσης, το προγραμματισμένο τροχιακό ντεμπούτο του Starship έρχεται τρεις μήνες αφότου η SpaceX εισήχθη στο χρηματιστήριο με μια IPO (Αρχική Δημόσια Προσφορά) που έσπασε κάθε ρεκόρ τον Ιούνιο, η οποία την κατέστησε την έκτη μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ σε αξία και μετέτρεψε τον Μασκ, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία το 2002, στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο. Μεγάλο μέρος της αγοραίας αξίας της SpaceX και της συνεχιζόμενης εμπιστοσύνης των επενδυτών στην εταιρεία — η οποία αποτιμήθηκε στα 2 τρισ. δολάρια κατά το κλείσιμο της Παρασκευής — εξαρτάται από την επιτυχία του Starship, το οποίο σχεδιάστηκε ως το πρώτο πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο διαστημικό σκάφος στον κόσμο.

Ο ασημί πύραυλος με τα πολλά πτερύγια θα είναι καθοριστικός για την επίτευξη των φιλοδοξιών του Μασκ να μειώσει δραστικά το κόστος εκτόξευσης, να επεκτείνει σημαντικά την επιχείρηση Starlink του και να αναπτύξει χιλιάδες τροχιακά κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα.

Το Starship αναμένεται, ακόμη, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα «Άρτεμις» της NASA, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης για πρώτη φορά από το 1972 και στην εδραίωση μιας μακροπρόθεσμης παρουσίας στη Σελήνη ως σκαλοπάτι για την τελική εξερεύνηση του Άρη από τον άνθρωπο.

Ένας κρίσιμος στόχος για την 14η αποστολή του Starship θα είναι η επιβίωση κατά την πτήση επιστροφής στη Γη, ξεκινώντας με την ενεργοποίηση ενός κινητήρα Raptor για έξοδο από την τροχιά ενώ βρίσκεται στο διάστημα και την ακριβή ρύθμιση της γωνίας του οχήματος για την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

Η τελική ελεγχόμενη κάθοδος του διαστημικού σκάφους έχει σχεδιαστεί ώστε να κορυφωθεί με έναν ελιγμό των προωθητήρων για να αναστρέψει το όχημα κάθετα, έτσι ώστε να προσγειωθεί στη θάλασσα με την μύτη προς τα πάνω. Ενώ οι μελλοντικές αποστολές απαιτούν από το Starship να εκτελέσει μια παρόμοια προσγείωση στην ξηρά στο Τέξας, δεν έχει προγραμματιστεί η ανάκτηση του διαστημικού σκάφους για την τελευταία πτήση του, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ελπίδες του Μασκ.

protothema.gr