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Η Κύπρος έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Λετονίας, ούσα καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και χάνοντας δύο βαθμούς. Μια ευκαιρία για «διπλό» πεταμένη στα σκουπίδια, απέναντι στην πιο αδύνατη ομάδα του Β’ Ομίλου της Γ’ Κατηγορίας του Nations League.

Η Εθνική μας κυριάρχησε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, πίεσε τους γηπεδούχους, είχε την κατοχή με 70-30 τοις εκατό, είχε τις ευκαιρίες (18-8 σύνολο, 5-0 στον στόχο), αλλά επιστρέφει με άδεια χέρια.

Πότε οι βεβιασμένες ενέργειες, πότε ο αντίπαλος τερματοφύλακας (Μάτρεβιτς) και δύο φορές το δοκάρι στέρησαν από την ομάδα μας το τρίποντο. Κάτι που ίσως αποδειχτεί μοιραίο στην εξέλιξη της διοργάνωσης.

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