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Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου θέτει εαυτόν στη διάθεση των μελών του κόμματος και ανακοίνωσε για πρώτη φορά επίσημα το ενδιαφέρον της να είναι υποψήφια για το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στις 15 Οκτωβρίου θα είναι η μέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για το χρίσμα του ΔΗΣΥ και μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου το κόμμα θα έχει και επίσημα πλέον τον υποψήφιο του για το 2028.

Έπειτα από τη συνεδρίαση της ηγεσίας του κόμματος, η κ. Δημητρίου παραχώρησε δηλώσεις στα ΜΜΕ και ανακοίνωσε επίσημα πλέον το ενδιαφέρον της. Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο της χθεσινής εξαγγελίας υποψηφιότητας από τον Αβέρως Νεοφύτου, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει καταστήσει ξεκάθαρο κατά πόσο θα κατέλθει εντός των διαδικασιών του κόμματος ή έξω από αυτές.

Νωρίτερα, σχολιάζοντας την υποψηφιότητα Αβέρωφ, η Αννίτα Δημητρίου είπε πως είναι δικαίωμα του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ να τοποθετείται όπως επιθυμεί, ωστόσο το κόμμα έχει υποχρέωση να τηρεί τις διαδικασίες και το Καταστατικό.

Η ίδια, δήλωσε, ως πρόεδρος του κόμματος και θεματοφύλακας του Καταστατικού, αυτό είναι που θα πράξει.