Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Ακαδημία Επιστημών, ένα ιστορικό κτίριο του 1850 στο κέντρο του Κιέβου, δέχθηκε το μεσημέρι χτύπημα από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, το χτύπημα με drone ήταν σφοδρό και υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς.

My God.



This is the center of Kyiv. A civilian building, a historic one, built in the 1850s.



Russian terror knows no bounds. They are attacking and killing Ukrainian civilians just because they can.



If Russia is not stopped, it will expand its terror and violence. https://t.co/FlVauekfLM pic.twitter.com/3Ej3FWmPFR September 28, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το κτίριο να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, με ανθρώπους να προσπαθούν να γλιτώσουν πηδώντας ακόμα και από τα παράθυρα.

A Russian drone hit the building of the National Science Academy of Ukraine in the center of Kyiv.



There's a fire in the building. People are trapped inside and are trying to get out through windows.



Russian attacks on Kyiv are relentless. pic.twitter.com/dtFXQ8rawL September 28, 2026



Την ώρα της επίθεσης μέσα στο κτίριο υπήρχαν πολλά άτομα και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός. Εκφράζονται όμως φόβοι για πολλά περισσότερα θύματα.

iefimerida.gr