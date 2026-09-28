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Η Ακαδημία Επιστημών, ένα ιστορικό κτίριο του 1850 στο κέντρο του Κιέβου, δέχθηκε το μεσημέρι χτύπημα από τη Ρωσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, το χτύπημα με drone ήταν σφοδρό και υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς.
Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το κτίριο να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, με ανθρώπους να προσπαθούν να γλιτώσουν πηδώντας ακόμα και από τα παράθυρα.
Την ώρα της επίθεσης μέσα στο κτίριο υπήρχαν πολλά άτομα και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός. Εκφράζονται όμως φόβοι για πολλά περισσότερα θύματα.