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Με τη φράση «πάνω σε πύραυλο» απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όταν ρωτήθηκε από Ρώσο δημοσιογράφο εάν θα ταξίδευε στη Μόσχα για συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, απορρίπτοντας με αιχμηρό τρόπο τη σχετική ρωσική πρόταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος περπατούσε και δέχθηκε ερωτήσεις από Ρώσους δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν επανειλημμένα πότε σκοπεύει να επισκεφθεί τη Μόσχα.

Ένας από τους δημοσιογράφους τον ρώτησε στα ρωσικά: «Βολοντίμιρ Αλεξάντροβιτς, πότε θα πάμε στη Μόσχα;».

Ο Ζελένσκι απάντησε ξερά: «Πάνω σε πύραυλο».

WATCH: Russian reporters shout at Zelensky:



When will you go to Moscow?



His reply:



On a rocket! pic.twitter.com/kOLqAsz8m1 September 23, 2026

Η δήλωση ήρθε μετά την πρόσκληση (και) του Ρώσου προέδρου προς τον Ουκρανό ομόλογό του να μεταβεί στη Μόσχα για απευθείας συνομιλίες. Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να συναντήσει τον Πούτιν, αλλά σε ουδέτερη τοποθεσία.

Κρεμλίνο για Ζελένσκι: «Δεν απέκλεισε επίσκεψη στη Μόσχα»

Παρά την ειρωνική απάντηση του Ουκρανού προέδρου, το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι δεν την εξέλαβε ως απόρριψη μιας πιθανής επίσκεψης.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι «ο Ζελένσκι δεν έχει αποκλείσει μια επίσκεψη στη Μόσχα» και πρόσθεσε ότι δεν έχει ακούσει κάποια δήλωση που να δείχνει το αντίθετο. «Κάνει πολλές δηλώσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι και ο Πούτιν έχουν να συναντηθούν διά ζώσης από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν είχαν βρεθεί στο Παρίσι στο πλαίσιο των συνομιλιών του σχήματος της Νορμανδίας με τη διαμεσολάβηση Γαλλίας και Γερμανίας. Δεν έχουν πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι προηγούμενες προσπάθειες για συνάντηση

Η ουκρανική πλευρά έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να οργανώσει συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Ζελένσκι είχε καλέσει τον Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες στις 16 Μαΐου 2025, προτείνοντας μάλιστα τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την προώθηση ειρηνευτικής διαδικασίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν συμμετείχε προσωπικά και έστειλε αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον προεδρικό σύμβουλο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι προσπαθεί να διευκολύνει μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, ενώ αργότερα ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος αποφεύγει να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή «δεν τον συμπαθεί».

Στο τραπέζι πιθανή συνάντηση στη Σύνοδο G20

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να συζητούν πιθανά σχήματα απευθείας συνομιλιών, μεταξύ των οποίων και μια πιθανή τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στις 24 Σεπτεμβρίου ότι η Σύνοδος της G20 στο Μαϊάμι, στα μέσα Δεκεμβρίου, θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για μια τέτοια συνάντηση.

Το Κρεμλίνο, ωστόσο, ανέφερε ότι είναι «πρόωρο» να συζητηθεί η συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σύνοδο της G20 και μια πιθανή τριμερής με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.«Είναι πρόωρο να μιλήσουμε γι’ αυτό προς το παρόν, δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Μόσχα αξιολογεί την πρόσκληση και θα τη μελετήσει πριν δώσει απάντηση.

Η πρόσκληση είχε γίνει γνωστή από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον προσκάλεσε τον Πούτιν στη Σύνοδο G20 ως ευκαιρία για επαφές «όχι μόνο με τον πρόεδρο, αλλά και με άλλους ηγέτες».

protothema.gr