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Εναντίον οποιωνδήποτε αλλαγών στη λεωφόρο Μακαρίου, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε επιστροφή ευρωπαϊκών κονδυλίων που δόθηκαν για την ανάπλαση του εμπορικού τριγώνου, τάσσεται η Υπουργός Μεταφορών, Εύη Τσολάκη. Τη θέση αυτή μετέφερε προφορικά ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών η Εύη Αναγιωτού, Προϊστάμενη του Κλάδου Βιώσιμης Κινητικότητας του Υπουργείου Μεταφορών, επικαλούμενη σχετική επικοινωνία που είχε με την Υπουργό.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις συζητήσεις και τις αποφάσεις για το άνοιγμα της λεωφόρου στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι τυχόν αλλαγές που παραβιάζουν τους όρους της βιώσιμης κινητικότητας ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανάκτηση μέρους της χρηματοδότησης που δόθηκε από τα ευρωπαϊκά ταμεία για την ανάπλαση του εμπορικού τριγώνου. Το συνολικό κόστος έργου ανερχόταν στα €24,7 εκατ., με την χρηματοδότηση της ΕΕ να φτάνει τα €21 εκατ. Τα υπόλοιπα €3 εκατ., καλύφθηκαν από εθνικούς και τοπικούς πόρους.

Η θέση της Υπουργού έρχεται την ώρα που ο Δήμος Λευκωσίας έχει ετοιμάσει πακέτο προτάσεων που θα συμβάλει στην αναζωογόνηση της περιοχής και περιλαμβάνει το άνοιγμα της λεωφόρου, με μια μικρή διαφοροποίηση από την αρχική απόφαση.

Ο Δήμαρχος της πόλης, Χαράλαμπος Προύντζος, ξεκαθάρισε ενώπιον της Επιτροπής ότι έχει διεξαχθεί εσωτερική μελέτη, η οποία αξιολογεί τους δείκτες χρηματοδότησης, ωστόσο επιφυλάχθηκε να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες, έως ότου οι προτάσεις κατατεθούν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου κατά της επικείμενες συνεδριάσεις του. Τόνισε πως ο Δήμος επιχειρεί να είναι μέρος της λύσης και απηύθυνε έκκληση όπως, αντί του διχασμού και των έντονων απόψεων, επικρατήσει νηφαλιότητα στη συζήτηση.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Σωτήρης Ιωάννου, κάλεσε το Υπουργείο Μεταφορών να τοποθετηθεί στο κατά πόσο συμφωνεί με το άνοιγμα της λεωφόρου, με την κ. Αναγιωτού να αναφέρει πώς αναμένει από τον Δήμο να αποστείλει τις σχετικές μελέτες. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας προνοούσε το άνοιγμα της Λεωφόρου Μακαρίου για όλα τα οχήματα με αμφίδρομη κίνηση από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ. Από 21:00 έως 07:00 προνοούσε πρόσβαση μόνο στα εξουσιοδοτημένα οχήματα, ενώ για τα Σαββατοκύριακα θα επιτρεπόταν η διέλευση μόνο σε εξουσιοδοτημένα οχήματα καθ’ όλη της διάρκεια της ημέρας.

Πάντως, ο Αλέξιος Κωνσταντινίδης, εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ και του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, διευκρίνισε πως εάν γίνουν τροποποιήσεις οι οποίες θεωρηθούν πως επηρεάζουν την φύση και τον τρόπο με τον οποίο συγχρηματοδοτήθηκε το έργο, τότε θα τεθεί υπό αξιολόγηση η επιστροφή χρημάτων στην ΕΕ. «Θα υπάρξει διαπραγμάτευση από μέρους μας με τους ελεγκτές της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής οι οποίοι είναι σκληροί και άκαμπτοι. Όσα περισσότερα όπλα μας δώσει ο Δήμος και η Κυβέρνηση, δηλαδή μελέτες, τόσο πιο εύκολη θα γίνει η διαπραγμάτευση για εμάς», επισήμανε.

Η κ. Αναγιωτού, ανέφερε πως ο σημερινός σχεδιασμός της Μακαρίου, είναι μακροχρόνιος και βασίζεται σε στρατηγικές μελέτες και τη πολιτική των μεταφορών. Χαρακτήρισε εσφαλμένη την εντύπωση περί ανεξαρτησίας των διακινήσεων από το αυτοκίνητο, επισημαίνοντας πως αυτό έχει αποτύχει λόγω των περιορισμένων επιλογών στη διακίνηση. «Κάθε χρόνο μπαίνουν στην πόλη 8% περισσότερα αυτοκίνητα», σημείωσε. Παράλληλα, κάλεσε να μην συγχέεται η εμπορικότητα με το κυκλοφοριακό, αλλά να συνδέεται με τη λειτουργία των αστικών mall, τον πολλαπλασιασμό του ηλεκτρονικού εμπορίου, και την αλλοίωση του δημογραφικού.

Κραυγή απόγνωσης εξέφρασαν οι καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων της περιοχής, τασσόμενοι υπέρ του άμεσου ανοίγματος της Μακαρίου, όπως αρχικά αποφασίστηκε, υποστηρίζοντας πώς κάθε μέρα φεύγουν φτωχότεροι από την εργασία ρους. «Οι επιχειρήσεις μας πάσχουν, κλείνει η μια μετά την άλλη», σημείωσαν χαρακτηριστικά.