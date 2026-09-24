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Σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα και την υγιεινή του φαγητού στην Εθνική Φρουρά εγείρει Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, καθώς περίπου το 25% των οπλιτών αποδίδουν προβλήματα γαστρεντερίτιδας στη σίτιση. Η Ελεγκτική Υπηρεσία υπογραμμίζει την απουσία εξειδικευμένων στρατιωτικών πρωτοκόλλων ελέγχου, προειδοποιώντας ότι η σωστή διατροφή αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των στρατευμάτων.

Σε Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, σχετικά με τη σίτιση των οπλιτών, καταγράφεται ότι από τους 1.106 οπλίτες που συμπλήρωσαν τα σχετικά ερωτηματολόγια, περίπου ένας στους τέσσερις ανέφεραν ότι παρουσίασαν ήπια προβλήματα υγείας – κυρίως γαστρεντερικές παθήσεις – τα οποία αποδίδουν στη σίτιση τους.

Βεβαίως, γίνεται αντιληπτό πως δεν επηρεάστηκαν και οι περίπου 276 οπλίτες την ίδια μέρα, αλλά αποτελεί ένδειξη ότι κάτι πάει στραβά με τον έλεγχο της ποιότητας του φαγητού.

Όπως υποδεικνύει ο Γενικός Ελεγκτής, το εύρημα αυτό αποτελεί σοβαρό δείκτη σε σχέση με την αντίληψη των οπλιτών όσον αφορά στην ποιότητα και υγιεινή της παρεχόμενης σίτισης.

Στην Έκθεση καταγράφεται πως από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης προμήθειας και διανομής έτοιμων μερίδων φαγητού/προϊόντων (20.1.2025) δεν είχε ληφθεί κανένα δείγμα μερίδων φαγητού ή πρώτων υλών ζωικής προέλευσης, τόσο από τις εγκαταστάσεις της αναδόχου προμηθεύτριας εταιρείας, όσο και των προμηθευτών της, για διενέργεια των ενδεικνυόμενων εργαστηριακών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, παρέχεται η ενιαία βασική διασφάλιση που ισχύει για όλα τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που καταναλώνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία προκύπτει από τα υφιστάμενα προγράμματα επίσημων δειγματοληπτικών ελέγχων/επιθεωρήσεων που διενεργούν στη βάση ανάλυσης κινδύνου και τα οποία κρίνουν ως επαρκή για τον εντοπισμό περιπτώσεων προμήθειας προβληματικών τροφίμων ζωικής προέλευσης στην ΕΦ.

Ωστόσο, όπως υποδεικνύεται, «από έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο διαδίκτυο, αναφορικά με τις ενέργειες που ακολουθούνται σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, από τις Ένοπλες Δυνάμεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, διαπιστώθηκε ότι εφαρμόζεται αυστηρό πλαίσιο ελέγχων, το οποίο συνδυάζει, επιπλέον της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, εξειδικευμένα στρατιωτικά πρωτόκολλα, για ελαχιστοποίηση της πιθανότητας έκθεσης των οπλιτών τους σε επικίνδυνες ουσίες που εμπεριέχονται σε τρόφιμα, είτε αυτές προέρχονται από αμέλεια, είτε από εξωτερική παρέμβαση».

Με άλλα λόγια, δεν είναι θέμα ιδιοτροπίας ο σχολαστικός έλεγχος των τροφίμων και καλής διατροφής των οπλιτών, αλλά είναι και θέμα ετοιμότητας τους ανά πάσα στιγμή.

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει περαιτέρω, πως η ισορροπημένη και ποιοτική διατροφή/σίτιση στην Εθνική Φρουρά, τόσο στην περίοδο της ειρήνης, όσο και σε περιόδους κρίσης/έντασης/πολέμου, είναι πολύ σημαντική ώστε να διασφαλίζεται η καλή υγεία των οπλιτών και κατ’ επέκταση αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εκπλήρωση του επιχειρησιακού έργου που της ανατίθεται.

Σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα και την υγιεινή του φαγητού στην Εθνική Φρουρά εγείρει Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, καθώς περίπου το 25% των οπλιτών αποδίδουν προβλήματα γαστρεντερίτιδας στη σίτιση. Η Ελεγκτική Υπηρεσία υπογραμμίζει την απουσία εξειδικευμένων στρατιωτικών πρωτοκόλλων ελέγχου, προειδοποιώντας ότι η σωστή διατροφή αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των στρατευμάτων.

Σε Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, σχετικά με τη σίτιση των οπλιτών, καταγράφεται ότι από τους 1.106 οπλίτες που συμπλήρωσαν τα σχετικά ερωτηματολόγια, περίπου ένας στους τέσσερις ανέφεραν ότι παρουσίασαν ήπια προβλήματα υγείας – κυρίως γαστρεντερικές παθήσεις – τα οποία αποδίδουν στη σίτιση τους.

Βεβαίως, γίνεται αντιληπτό πως δεν επηρεάστηκαν και οι περίπου 276 οπλίτες την ίδια μέρα, αλλά αποτελεί ένδειξη ότι κάτι πάει στραβά με τον έλεγχο της ποιότητας του φαγητού.

Όπως υποδεικνύει ο Γενικός Ελεγκτής, το εύρημα αυτό αποτελεί σοβαρό δείκτη σε σχέση με την αντίληψη των οπλιτών όσον αφορά στην ποιότητα και υγιεινή της παρεχόμενης σίτισης.

Στην Έκθεση καταγράφεται πως από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης προμήθειας και διανομής έτοιμων μερίδων φαγητού/προϊόντων (20.1.2025) δεν είχε ληφθεί κανένα δείγμα μερίδων φαγητού ή πρώτων υλών ζωικής προέλευσης, τόσο από τις εγκαταστάσεις της αναδόχου προμηθεύτριας εταιρείας, όσο και των προμηθευτών της, για διενέργεια των ενδεικνυόμενων εργαστηριακών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, παρέχεται η ενιαία βασική διασφάλιση που ισχύει για όλα τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που καταναλώνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία προκύπτει από τα υφιστάμενα προγράμματα επίσημων δειγματοληπτικών ελέγχων/επιθεωρήσεων που διενεργούν στη βάση ανάλυσης κινδύνου και τα οποία κρίνουν ως επαρκή για τον εντοπισμό περιπτώσεων προμήθειας προβληματικών τροφίμων ζωικής προέλευσης στην ΕΦ.

Ωστόσο, όπως υποδεικνύεται, «από έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο διαδίκτυο, αναφορικά με τις ενέργειες που ακολουθούνται σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, από τις Ένοπλες Δυνάμεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, διαπιστώθηκε ότι εφαρμόζεται αυστηρό πλαίσιο ελέγχων, το οποίο συνδυάζει, επιπλέον της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, εξειδικευμένα στρατιωτικά πρωτόκολλα, για ελαχιστοποίηση της πιθανότητας έκθεσης των οπλιτών τους σε επικίνδυνες ουσίες που εμπεριέχονται σε τρόφιμα, είτε αυτές προέρχονται από αμέλεια, είτε από εξωτερική παρέμβαση».

Με άλλα λόγια, δεν είναι θέμα ιδιοτροπίας ο σχολαστικός έλεγχος των τροφίμων και καλής διατροφής των οπλιτών, αλλά είναι και θέμα ετοιμότητας τους ανά πάσα στιγμή.

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει περαιτέρω, πως η ισορροπημένη και ποιοτική διατροφή/σίτιση στην Εθνική Φρουρά, τόσο στην περίοδο της ειρήνης, όσο και σε περιόδους κρίσης/έντασης/πολέμου, είναι πολύ σημαντική ώστε να διασφαλίζεται η καλή υγεία των οπλιτών και κατ’ επέκταση αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εκπλήρωση του επιχειρησιακού έργου που της ανατίθεται.