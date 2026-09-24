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Νέα καταστήματα στην Κύπρο το 2027 περιλαμβάνει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Jumbo, η οποία διαπιστώνει σταδιακή εξομάλυνση της κυπριακής αγοράς μετά την αρχική αναστάτωση που προκάλεσε η γεωγραφική εγγύτητα στις πολεμικές συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, οι αρρυθμίες στην Κύπρο περιορίστηκαν σταδιακά, με την εικόνα της αγοράς να ομαλοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Jumbo διαθέτει σήμερα έξι καταστήματα στην Κύπρο, καθώς και ηλεκτρονικό κατάστημα.

Σε επίπεδο ομίλου, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,42%, φθάνοντας τα €519,26 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €120,60 εκατ., αυξημένα κατά 2,92%. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε νέα έκτακτη χρηματική διανομή €1,00 ανά μετοχή.

Αμετάβλητες οι προβλέψεις για το 2026

Η διοίκηση διατηρεί τις εκτιμήσεις της για αύξηση πωλήσεων περίπου 5% και καθαρά κέρδη €310–320 εκατ. για το σύνολο του 2026. Όπως επισημαίνει, το δεύτερο εξάμηνο συγκεντρώνει παραδοσιακά το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων και της ετήσιας κερδοφορίας.

Το πρώτο εξάμηνο χαρακτηρίστηκε από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τις πολεμικές συγκρούσεις να συντηρούν πιέσεις στην ενέργεια, στις διεθνείς μεταφορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, επηρεάζοντας και την καταναλωτική ψυχολογία.

Στην Ελλάδα, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της δραστηριότητας του ομίλου, η αναπτυξιακή πορεία παρέμεινε υγιής. Για τη Βουλγαρία, η εταιρεία αναφέρει ιδιαίτερα θετική δυναμική, την οποία συνδέει με την πορεία προς την υιοθέτηση του ευρώ, την υψηλή ρευστότητα, το υγιές τραπεζικό σύστημα, το χαμηλό δημόσιο χρέος και την ισχυρή αύξηση των μισθών.

Η Ρουμανία παρέμεινε η πιο απαιτητική αγορά. Ο υψηλός πληθωρισμός, οι πιέσεις στο τοπικό νόμισμα, η δημοσιονομική προσαρμογή και η αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21% τον Αύγουστο του 2025 περιόρισαν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και τη ζήτηση.

Από τον Αύγουστο του 2026, οι πωλήσεις στη Ρουμανία συγκρίνονται πλέον με περίοδο κατά την οποία ίσχυε ήδη ο αυξημένος ΦΠΑ. Η διοίκηση διευκρινίζει ότι πρόκειται κυρίως για τεχνική αλλαγή στη βάση σύγκρισης, η οποία δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη ουσιαστικής ανάκαμψης της κατανάλωσης.

Πιέσεις στο περιθώριο κέρδους, χωρίς τραπεζικό δανεισμό

Το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε οριακά κατά 33 μονάδες βάσης, κυρίως λόγω της υποτίμησης του ρουμανικού νομίσματος και της επιλογής του ομίλου να απορροφήσει την αύξηση του ΦΠΑ, περιορίζοντας τη μετακύλισή της στις τελικές τιμές.

Μέρος των πιέσεων αντισταθμίστηκε από την ευνοϊκότερη ισοτιμία ευρώ έναντι δολαρίου, τη συγκράτηση των ναύλων και τη χαμηλότερη συμμετοχή των πωλήσεων προς συνεργάτες δικαιόχρησης στο συνολικό μείγμα πωλήσεων. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στις διεθνείς μεταφορές προκαλούν εκ νέου ανοδικές πιέσεις στους ναύλους, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για το δεύτερο εξάμηνο.

Ο όμιλος εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπερέβαιναν τις συνολικές υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά €485,65 εκατ.

Έκτακτη διανομή €1,00 ανά μετοχή τον Νοέμβριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής €1,00 ανά μετοχή, συνολικού ύψους περίπου €134,37 εκατ.

Η αποκοπή του δικαιώματος ορίστηκε για τις 16 Νοεμβρίου 2026, η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων για τις 17 Νοεμβρίου και η έναρξη καταβολής για τις 20 Νοεμβρίου.

Η Jumbo έχει ήδη διανείμει εντός του 2026 €161,2 εκατ., ή €1,20 ανά μετοχή. Με τη νέα καταβολή, οι συνολικές διανομές για το 2026 φθάνουν τα €2,20 ανά μετοχή, δηλαδή περίπου €295,57 εκατ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ρευστότητα επιτρέπει τη συνέχιση των διανομών προς τους μετόχους, παράλληλα με την υλοποίηση του επενδυτικού και αναπτυξιακού προγράμματος.

Επέκταση δικτύου και μικρότερα καταστήματα

Το δίκτυο του ομίλου αριθμεί 89 καταστήματα, από τα οποία 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, έξι στην Κύπρο, δέκα στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία.

Τον Οκτώβριο του 2026 αναμένεται να λειτουργήσει νέο υπερκατάστημα στην Baia Mare της Ρουμανίας, ενώ για το 2027 προγραμματίζονται νέα καταστήματα σε Κύπρο και Ρουμανία.

Στην Ελλάδα, το 2027 προβλέπεται να είναι μεταβατική χρονιά ως προς τα νέα ανοίγματα. Τέσσερα καταστήματα βρίσκονται σε προετοιμασία, με ορίζοντα λειτουργίας από το 2028. Στη Βουλγαρία, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα ακόμη υπερκατάστημα εντός της επόμενης διετίας.

Η Ρουμανία παραμένει βασική αγορά επέκτασης, με αμετάβλητο τον μακροπρόθεσμο στόχο για διπλασιασμό των καταστημάτων σε ορίζοντα δεκαετίας.

Παράλληλα, η Jumbo σχεδιάζει μικρότερα καταστήματα τύπου «pop-up», με επιλεγμένο μείγμα προϊόντων σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και τουριστικής κίνησης. Έχουν ήδη εντοπιστεί κατάλληλα σημεία, με στόχο τα πρώτα καταστήματα να λειτουργήσουν την περίοδο 2027–2028.

Ηλεκτρονικό εμπόριο και κέντρα διανομής

Πέραν των ηλεκτρονικών καταστημάτων σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, ο όμιλος σχεδιάζει την έναρξη ηλεκτρονικού καταστήματος στην Ουγγαρία προς το τέλος του 2026. Η εξυπηρέτησή του θα γίνεται μέσω της υφιστάμενης υποδομής στη Ρουμανία.

Στις υποδομές, προχωρά η διαδικασία αγοράς κέντρου διανομής περίπου 60.000 τετραγωνικών μέτρων στη Ρουμανία, με στόχο την ενίσχυση της δυναμικότητας και της αποτελεσματικότητας της τροφοδοσίας της χώρας.

Παράλληλα, αναπτύσσεται νέο κέντρο διανομής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027 και να εξυπηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Ο χρόνος έναρξης υλοποίησης του σχεδιαζόμενου κέντρου διανομής στα Οινόφυτα επανεξετάζεται. Μεταξύ των λόγων είναι η αναμενόμενη απελευθέρωση δυναμικότητας στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, μέσω της διεύρυνσης της συνεργασίας με την BALFIN και του νέου μοντέλου τροφοδοσίας των πρόσθετων αγορών της. Αντίστοιχες συζητήσεις διεξάγονται με τη Fox Group για το Ισραήλ και τον Καναδά.

Συνεργασίες σε νέες αγορές

Μέσω συνεργασιών, η Jumbo έχει παρουσία με 48 καταστήματα σε επτά χώρες: Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Ισραήλ.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η συνεργασία με την BALFIN επεκτάθηκε σε έξι νέες αγορές: Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν. Για την τροφοδοσία τους, η BALFIN θα δημιουργήσει κεντρικό κόμβο logistics στην Κίνα και θα αναλάβει ανεξάρτητα τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η συμφωνία διευρύνει την υφιστάμενη συνεργασία σε Αλβανία, Κόσοβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Μολδαβία, όπου αναμένεται να λειτουργήσει κατάστημα εντός του 2026.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Fox Group, λειτουργούν πλέον οκτώ καταστήματα στο Ισραήλ. Το πρώτο κατάστημα στον Καναδά, στο Τορόντο, αναμένεται να ανοίξει στο τέλος του 2026, εφόσον δεν προκύψουν καθυστερήσεις.