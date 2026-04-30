Σε έξι νέες αγορές επεκτείνεται η Jumbo, μέσω συμφωνίας franchise με τον όμιλο Balfin του Αλβανού επιχειρηματία Σαμίρ Μάνε, με στόχο την ανάπτυξη σε Ουκρανία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν.

Η συμφωνία, που βρίσκεται στο στάδιο της υπογραφής, προβλέπει ότι ο όμιλος Balfin θα αναλάβει πλήρως την ανάπτυξη των νέων αγορών, περιλαμβανομένων και αποθηκευτικών υποδομών στην Κίνα, χωρίς τα εμπορεύματα να περνούν από τις κεντρικές αποθήκες της Jumbo στην Ελλάδα.

Ο επικεφαλής της Jumbo, Απόστολος Βακάκης, χαρακτήρισε τη συμφωνία «franchise by trust», σημειώνοντας ότι η εταιρεία δεν θα εισερχόταν μόνη της στις συγκεκριμένες αγορές.

Η συνεργασία με τον Σαμίρ Μάνε ξεκίνησε το 2011 με το πρώτο κατάστημα Jumbo στα Τίρανα και επεκτάθηκε σε Κόσοβο, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Το 2024, οι πωλήσεις των Jumbo υπό τη διαχείριση του ομίλου Balfin ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα €100 εκατ.

Παράλληλα, η Jumbo ετοιμάζει είσοδο στην Τουρκία μέσω e-shop στο τέλος του 2026, χωρίς φυσική παρουσία και χωρίς διαφημιστική δαπάνη. Η εταιρεία θα αξιοποιήσει τις υποδομές διανομής στη Ρουμανία, με στόχο μια ελεγχόμενη δοκιμή της αγοράς.

Ο κ. Βακάκης ανέφερε ότι το e-commerce παραμένει συμπληρωματική υπηρεσία, εκτιμώντας ότι η εταιρεία θα είναι ικανοποιημένη εάν σε κάθε χώρα αντιστοιχεί σε αξία πωλήσεων δύο έως τριών καταστημάτων.

Για το 2026, η Jumbo προβλέπει αύξηση πωλήσεων 5% και οργανικά καθαρά κέρδη 310-320 εκατ. ευρώ, με επενδύσεις περίπου 60 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο τρίμηνο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7%, με Ελλάδα και Βουλγαρία στο +11%, Κύπρο στο +4% και Ρουμανία στο -4%.

Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα νέο υπερκατάστημα ετησίως στη Ρουμανία, τέσσερα νέα υπερκαταστήματα στην Ελλάδα σε ορίζοντα τριετίας, δύο στην Κύπρο και ένα στη Βουλγαρία εντός διετίας. Στόχος είναι το συνολικό δίκτυο να φτάσει τα 116 καταστήματα την επόμενη δεκαετία.

Στο δίκτυο franchise, που αριθμεί 45 καταστήματα σε επτά χώρες, η Fox Group σχεδιάζει 3-4 νέα Jumbo στο Ισραήλ εντός του 2026, ενώ το πρώτο κατάστημα στο Τορόντο αναμένεται στις αρχές του 2027.

Η εταιρεία ενισχύει επίσης τις υποδομές logistics, με νέο Giga κέντρο διανομής 60.000 τ.μ. στη Ρουμανία, δύο νέα αποθηκευτικά κέντρα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και στα Οινόφυτα, και στόχο να κατευθυνθεί το 30%-40% του capex της τριετίας σε κέντρα διανομής.

Στα τέλη του 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα και τα κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Jumbo ανήλθαν σε €539,64 εκατ., ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα €1,23 δισ., αυξημένος κατά 7,22%.

Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη ανήλθαν σε €320,31 εκατ., ενώ το μικτό περιθώριο υποχώρησε στο 54,72%, λόγω αυξημένων franchise πωλήσεων και πιέσεων από πολέμους, ναύλους και συναλλαγματική αβεβαιότητα.

Η διοίκηση θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 8ης Ιουλίου 2026 μέρισμα €0,70 μικτό ανά μετοχή για τη χρήση 2025, ενώ στις αρχές Μαρτίου είχε ήδη καταβληθεί έκτακτη διανομή €0,50 ανά μετοχή.

