Ο θεσμός του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου έχει πλέον αποκτήσει αξιοπιστία στη συνείδηση των πολιτών, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η διαδικασία υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος προς το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια Ημικρατικών Οργανισμών και Συμβουλίων έχει ολοκληρωθεί με ιδιαίτερα υψηλή ανταπόκριση από την κοινωνία.

Συνολικά υποβλήθηκαν 1.282 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τις 94 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί σε 12 Οργανισμούς, στοιχείο που επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών να συμμετάσχουν ενεργά σε θέσεις ευθύνης και δημόσιας προσφοράς.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία κατά την οποία είχαν υποβληθεί 1.078 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, καταγράφεται αύξηση αιτήσεων κατά 19%.

Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι το ενδιαφέρον και την προηγούμενη φορά ήταν ήδη υψηλό. Το νέο αυξημένο ενδιαφέρον αποδεικνύει ότι ο θεσμός όχι μόνο εδραιώνεται, αλλά κερδίζει ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Αυτά τα στοιχεία έχουν πολιτική αξία. Δείχνουν ότι όταν το κράτος διαμορφώνει μια διαδικασία ανοικτή, θεσμική, διαφανή και αξιοκρατική, οι πολίτες ανταποκρίνονται.

Δείχνουν ότι υπάρχει στην κοινωνία διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, με γνώση, εμπειρία, επαγγελματική επάρκεια και διάθεση προσφοράς.

Και δείχνουν ότι ο θεσμός του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου έχει πλέον αποκτήσει αξιοπιστία στη συνείδηση των πολιτών.

Ο μέσος όρος ηλικίας των ενδιαφερομένων ανέρχεται στα 48,5 έτη, γεγονός που αποτυπώνει μια ουσιαστική σύνθεση εμπειρίας, επαγγελματικής ωριμότητας και πρόθεσης συμμετοχής.

Ανά Οργανισμό, οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος διαμορφώθηκαν ως εξής:

206 για την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου,

183 για την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου,

151 για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού,

137 για την Αρχή Λιμένων Κύπρου,

131 για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου,

118 για τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης,

82 για τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου,

78 για τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου,

67 για την Αρχή Αδειών,

63 για το Πολεοδομικό Συμβούλιο,

42 για το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και

24 για το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

Η συμμετοχή των πολιτών είναι ψήφος εμπιστοσύνης σε μια διαδικασία που ανοίγει το κράτος στην κοινωνία. Είναι απόδειξη ότι η κοινωνία δεν θέλει να μένει θεατής.

Από εδώ και πέρα, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των αιτήσεων στη βάση σαφών και προκαθορισμένων κριτηρίων και θα καταρτίσει κατάλογο προτεινόμενων υποψηφίων, τριπλάσιο των διαθέσιμων θέσεων, ο οποίος θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη των τελικών αποφάσεων».