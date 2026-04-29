Αρχίζει σήμερα η αξιολόγηση των αιτήσεων από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τις διαθέσιμες θέσεις στα διοικητικά συμβούλια 12 ημικρατικών οργανισμών. Με τη λήξη αυτής της διαδικασίας θα έχει καταρτίσει κατάλογος προτεινόμενων υποψηφίων με τριπλάσιο αριθμό προσώπων από τις διαθέσιμες θέσεις. Ο κατάλογος θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης.

Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας προκηρύσσονται συνολικά 94 θέσεις για τα διοικητικά συμβούλια 12 οργανισμών: τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), τον ΘΟΚ, την Αρχή Αδειών, το Πολεοδομικό Συμβούλιο, το ΡΙΚ, την ΑΗΚ, του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, την ΑΤΗΚ, τον ΚΟΑ, την Αρχή Λιμένων, τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης και το Συμβούλιο Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση ο πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, Γιώργος Αρέστη, υπάρχουν προς εξέταση συνολικά 1282 υποψηφιότητες, ενώ τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta). Συγκεκριμένα, έχουν έχουν υποβάλει αίτηση για την ΑΗΚ 206 υποψήφιοι και 183 για την Cyta.

Όσον αφορά το ύψος των αμοιβών, για τους περισσότερους ημικρατικούς οργανισμούς είναι στα 90 ευρώ ανά συνεδρία. Υπάρχουν όμως οργανισμοί όπως η ΑΗΚ, η Cyta και η Αρχή Λιμένων για τους οποίους η αμοιβή ανέρχεται στα 100 ευρώ ανά συνεδρία.